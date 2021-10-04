Луческу прокомментировал ничейный результат киевского «Динамо» в матче с «Шахтером»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Украины против донецкого «Шахтера» (0:0).

«Думаю, результат отображает то, что происходило на поле и как сыграли обе команды. Две команды, которые проповедуют разные стили: у «Шахтера» – хорошее техническое оснащение бразильских игроков, у нас – хорошая организация игры и быстрые выходы в контратаки.

Была такая же игра, как в Суперкубке – кто первым забил бы, тот и диктовал бы дальнейший ход игры. Сегодня мы допустили меньше ошибок, предоставили сопернику меньше возможностей для выходов в контратаки. Естественно, они хотели очень сильно выиграть, мы же очень хотели не проиграть», – приводит слова Луческу официальный сайт «Динамо».

После этого матча «Динамо» с 26 очками занимает первое место в чемпионате Украины, «Шахтер» с 23 очками – на второй строчке.