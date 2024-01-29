Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Общество

Сегодня, 19:42

Экс-полузащитник киевского «Динамо» Рожок погиб в зоне СВО

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рожок, вступивший в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб в зоне СВО, сообщает Regnum.

Отмечается, что экс-футболист погиб 24 января, ему было 38 лет.

Рожок является воспитанником киевского «Динамо». За профессиональную карьеру футболист также выступал за «Таврию», «Десну», «Оболонь», «Кривбасс», одесский «Черноморец», «Минск», «Гомель» и другие клубы. Он является обладателем Кубка Белоруссии и серебряным призером первой лиги Украины.

На счету Рожка 13 матчей и 2 гола в составе молодежной сборной Украины. После завершения карьеры в 2018 году, футболист выступал за любительские клубы.

Источник: Regnum
8
Читайте также
Бывший россиянин принес Румынии медаль чемпионата Европы
Стало известно, каких наград лишится Валиева после дисквалификации CAS
Певчих и еще трех участников ФБК заочно арестовали
Вспышка высокого класса произошла на Солнце 29 января
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом детской команды по хоккею на Урале
Эксперт спрогнозировал «революционное» обновление iOS 18 Apple
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Мухамадуллин сыграл первый матч за «Сан-Хосе»
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Металлург» и «Торпедо» вышли в плей-офф КХЛ
«Сиэтл» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Кучеров vs Маккиннон, что с Ничушкиным, суперскандал в Канаде
«Калгари» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» поздравил Ловчева с 75-летием

Китайский Новый год: дата и когда пройдет в 2024 году

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости