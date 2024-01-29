Экс-полузащитник киевского «Динамо» Рожок погиб в зоне СВО

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рожок, вступивший в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб в зоне СВО, сообщает Regnum.

Отмечается, что экс-футболист погиб 24 января, ему было 38 лет.

Рожок является воспитанником киевского «Динамо». За профессиональную карьеру футболист также выступал за «Таврию», «Десну», «Оболонь», «Кривбасс», одесский «Черноморец», «Минск», «Гомель» и другие клубы. Он является обладателем Кубка Белоруссии и серебряным призером первой лиги Украины.

На счету Рожка 13 матчей и 2 гола в составе молодежной сборной Украины. После завершения карьеры в 2018 году, футболист выступал за любительские клубы.