Футболистов пяти клубов освободили от мобилизации на Украине

Министерство спорта Украины включило футболистов 5 клубов в список освобожденных от мобилизации, сообщил ТАСС со ссылкой на издание «Страна»

В перечень вошли команды киевское «Динамо», «Шахтер», «Днепр-1», «Оболонь» и «Кривбасс».

«Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 49 очков. «Кривбасс» идет вторым с 47 очками. «Динамо» замыкает тройку лидеров (45). «Днепр-1» находится на четвертой строчке (43). «Оболонь» располагается на 14-м месте (18).