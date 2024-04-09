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Сегодня, 16:58

Футболистов пяти клубов освободили от мобилизации на Украине

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Игра в футбол
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министерство спорта Украины включило футболистов 5 клубов в список освобожденных от мобилизации, сообщил ТАСС со ссылкой на издание «Страна»

В перечень вошли команды киевское «Динамо», «Шахтер», «Днепр-1», «Оболонь» и «Кривбасс».

«Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 49 очков. «Кривбасс» идет вторым с 47 очками. «Динамо» замыкает тройку лидеров (45). «Днепр-1» находится на четвертой строчке (43). «Оболонь» располагается на 14-м месте (18).

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Динамо (Киев)
ФК Днепр-1
ФК Кривбасс
ФК Оболонь
ФК Шахтер (Донецк)
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