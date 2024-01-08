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Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью Шершуна: «Он оставил след в становлении ЦСКА на первых этапах»

Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью Шершуна
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть экс-защитника армейцев и сборной Украины Богдана Шершуна, которому было 42 года.

«Хочу выразить самые искренние соболезнования родным и близким. Очень жаль, что он в таком молодом возрасте ушел из жизни. Он оставил след в становлении ЦСКА на первых этапах в 2002 году, когда только создавалась молодая, очень амбициозная команда. Очень жаль. Он оставил очень приятные впечатления во время совместной работы», — сказал Газзаев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Шершун — воспитанник школы «Днепра». В 2002 году он перешел в ЦСКА. Всего за московскую команду он сыграл в 81 матче. В составе армейцев он два раза становился чемпионом России и обладателем Кубка России, а также выигрывал Кубок УЕФА.

В «Днепр» Шершун вернулся в 2005 году. В 2014-м он завершил карьеру. Он играл также за киевский «Арсенал», «Кривбасс» и «Волынь».

Богдан Шершун
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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ЦСКА принес соболезнования в связи со смертью экс-защитника Шершуна

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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26 тур
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29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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