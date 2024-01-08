Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью Шершуна: «Он оставил след в становлении ЦСКА на первых этапах»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть экс-защитника армейцев и сборной Украины Богдана Шершуна, которому было 42 года.

«Хочу выразить самые искренние соболезнования родным и близким. Очень жаль, что он в таком молодом возрасте ушел из жизни. Он оставил след в становлении ЦСКА на первых этапах в 2002 году, когда только создавалась молодая, очень амбициозная команда. Очень жаль. Он оставил очень приятные впечатления во время совместной работы», — сказал Газзаев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Шершун — воспитанник школы «Днепра». В 2002 году он перешел в ЦСКА. Всего за московскую команду он сыграл в 81 матче. В составе армейцев он два раза становился чемпионом России и обладателем Кубка России, а также выигрывал Кубок УЕФА.

В «Днепр» Шершун вернулся в 2005 году. В 2014-м он завершил карьеру. Он играл также за киевский «Арсенал», «Кривбасс» и «Волынь».