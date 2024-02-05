Источник: «Зенит» интересуется экс-игроком «Шахтера» Тете

Форвард «Галатасарая» Тете, ранее выступавший за «Шахтер», может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Sabah Spor.

По сведениям источника, турецкий клуб хочет получить за 23-летнего бразильца не менее 10 миллионов евро. Также на игрока претндует бразильская «Баия».

Тете выступал за «Шахтер» с февраля 2019 по март 2022 года. В текущем сезоне бразилец провел 27 матча, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.