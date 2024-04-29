Умер бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко

Бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко умер в возрасте 75 лет, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на «Страна.ua».

Фоменко являлся воспитанником сумского «Спартака». За карьеру игрока он также выступал в составе «Зари» и киевское «Динамо», с которым трижды становился чемпионом СССР, обладателем Кубка обладателей Кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА.

В качестве тренера становился чемпионом Украины и обладателем кубка страны с «Динамо». С 2012 по 2016 год возглавлял сборную Украины, которую вывел на Евро-2016.