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Сегодня, 15:15

«Зачем «Спартак» берет Дуарте? Нет никаких шансов, что Баринов перейдет в «Бешикташ». Мнение Корнеева

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев — о трансферах клубов РПЛ в зимнее окно.

Ду Кейрос — не замена Венделу. Мантуан «Зениту» не помощник

— Уход Ловрена — большая потеря для «Зенита»?

— Деян — конечно, качественный защитник, но все-таки уже возрастной. Было понятно, что «Зенит» не будет продлевать с ним контракт после этого сезона. Так что его продажа в «Лион» — логичная и хорошая работа клуба. Думаю, это не большая потеря для питерцев.

— Приобретенный вместо него 19-летний бразилец Ренан — кот в мешке?

— Пока да, так как он сыграл совсем немного матчей за основу «Коринтианс». Тем не менее видно, что парень с довольно большим потенциалом, интересными качествами. Только время покажет, попал ли «Зенит» с этим трансфером.

— В общем, с ходу он в «Зените» не заиграет?

— Я бы не был столь категоричен. Может и сразу пробиться в основу. Посмотрим, как проявит себя на сборах.

— Летом к питерцам присоединится еще и Ду Кейрос — возможная замена Венделу. О нем что-то можете сказать?

— Пока ничего обнадеживающего не скажу, так как не увидел у него даже близко тех качеств, за счет которых он может заменить Вендела. На мой взгляд, игроки такого уровня есть и в России.

Новичок &laquo;Зенита&raquo; Ду&nbsp;Кейрос. Ду Кейрос — не для основы «Зенита». Это подстраховка на уход Вендела

— Еще через два года «Зенит» пополнится нападающим Педро. Парню сейчас 16 лет, в Бразилии его называют одним из самых больших талантов. Имеете о нем представление?

— Да, имею. Он действительно невероятно талантлив! Но это пока очень долгосрочная и туманная перспектива для «Зенита». Не верю, что парень приедет в Россию, если продолжит стремительно прогрессировать в Бразилии.

— Нужен ли «Зениту» сейчас нападающий?

— Считаю, команде Семака необходим универсал, который мог бы сыграть на всех трех позициях впереди. Скоростной игрок с хорошим дриблингом. Мантуан «Зениту» не помощник.

Ду Кейрос. Фото Global Look Press
Ду Кейрос.
Фото Global Look Press

Не понимаю, как Дуарте мог заинтересовать «Спартак»

— «Спартак» нашел замену Жиго в лице 22-летнего парагвайца Дуарте. Необычный выбор?

— Дуарте — это далеко не замена Жиго. Другой уровень! Пока не понимаю, чем он мог заинтересовать «Спартак». Наверное, те, кто принимал решение по этому игроку, лучше осведомлены о его сильных сторонах.

— Вы хорошо знаете латиноамериканский рынок. Не стали бы советовать красно-белым приобретать парагвайца?

— Не стал бы. Это не мой типаж защитника.

— В ближайшее время «Спартак» подпишет правого защитника «Бенфики» Тавареша, которого Абаскаль знает по работе в «Базеле». Сильный игрок?

— Вот Тавареш достаточно качественный футболист, который может стать для красно-белых реальным усилением. Главное, чтобы обошелся без травм.

Томаш Тавареш. Играл с Чаловым под руководством Абаскаля и громил «Зенит» в Лиге чемпионов. Кто такой Томаш Тавареш, которого хочет приобрести «Спартак»

— Но тогда, похоже, Даниил Денисов сядет на лавку. В октябре вы сказали про него следующее: «Мне он нравится. Быстрый, жесткий, хорош с мячом, дает объем, может отдать последний пас. На мой взгляд, сейчас в «Спартаке» на правом фланге ему нет альтернативы. Он железный первый номер на этой позиции. Здорово, что в команде появляются ребята, которые способны стать лидерами красно-белых».

— Не факт, что именно Денисову не найдется места в составе. Тавареш универсальный футболист и может быть использован на разных позициях. Пока я не знаю, где его видит на поле Абаскаль.

— ЦСКА выкупил у «Нижнего Новгорода» защитника Агапова за 100 миллионов рублей. Какой потенциал у этого молодого футболиста?

— Интересный центральный защитник, левоногий, рослый, мощный, достаточно быстрый, у него хороший первый пас. Это добротное приобретение армейцев.

Алексис Дуарте. Фото Соцсети
Алексис Дуарте.
Фото Соцсети

Почему Баринов не перейдет в «Бешикташ»

— «Локо» активен на рынке. Приобрел у «Крыльев» Пиняева и Глушенкова. Эти игроки реально помогут команде Галактионова выбраться из ямы?

— Если коротко, то это два прекрасных трансфера!

— Пиняев сейчас самый талантливый футболист в России?

— Один из самых перспективных.

— С кем из игроков прошлого можно его сравнить?

— Пиняев похож на самого себя.

— Лантратов сильнее и Худякова, и Гильерме?

— На данный момент, возможно, и сильнее. Хотя Худякова я считаю очень большим талантом.

— Какова вероятность того, что Баринов перейдет в «Бешикташ»?

— Нет никаких шансов.

— Почему?

— Сейчас «Локо» его продаст только за 15 миллионов, не меньше! Никто не заплатит такую сумму. Кроме того, нужно учитывать, что новому руководству железнодорожников нужно решить главную задачу этого сезона — не вылететь из РПЛ. А Баринов является одним из ключевых игроков команды, на него рассчитывают.

— А стоит ли самому Дмитрию ехать в Турцию?

— Полагаю, что он давно подумывает уехать за рубеж, попробовать там свои силы. Просто пока не сложилось.

Дмитрий Баринов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Баринов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Почему Дзюба и Глушаков по-прежнему без клубов?

— «Краснодар» назначил главным тренером команды серба Ивича. Как вам такой выбор?

— Квалифицированный и очень амбициозный тренер, умеющий ставить организованный и зрелищный футбол. На мой взгляд, прекрасный выбор руководства «Краснодара»!

— А что тогда скажете о «Сочи»? Верите, что Бердыев еще «пошумит» в РПЛ?

— Бердыев — профессионал высочайшего уровня! С ним у «Сочи» должны быть результаты.

— Удивляет, что Дзюба пока так и не может найти себе клуб?

— Нет, не удивляет. Думаю, что запросы у Артема остаются высокими.

— Какой команде в РПЛ пригодится Глушаков?

— Сложно сказать, все зависит от его физической формы. Когда он в порядке, то может помочь многим командам нашего чемпионата. Но я давно не видел его таким.

Артем Дзюба. «Зенит» собирает таланты. Дзюба просится к аутсайдерам

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Stavka.tv
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  • Букмекеры.рф
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
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Ювентус 2
Монца 1
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П1

32%

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24%

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Дмитрий Баринов
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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