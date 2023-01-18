«Зенит» собирает таланты. Дзюба просится к аутсайдерам
Трансферное окно открылось не так давно, но явные лидеры на нем, кажется, уже определились. Активнее всех три клуба — «Зенит», «Спартак» и «Локомотив».
Питерцы из истории с возможностью для легионеров бесплатно прерывать контракты стараются выжать максимум. И это в целом получается. Захандрил форвард Юри Алберто, купленный прошлой зимой за 25 миллионов евро — сине-бело-голубые не просто потеряли футболиста, как ряд других команд. За ушедшего форварда Сергей Семак сразу получил голкипера Ивана и полузащитника Мантуана, а теперь менеджмент «Зенита» провернул еще более мощный обмен за часть прав на нападающего.
Во-первых, уже сейчас в Петербург перебрался центральный защитник Роберт Ренан. 19-летний перспективный юноша, который в настолько молодом возрасте уже выходил в основе солидного «Коринтианса». А через пару дней будет выступать за сборную Бразилии на чемпионате Южной Америки U-20. Да, сразу равноценно заменить уехавшего в «Лион» Ловрена вряд ли получится, но хорват явно шел с рынка, а Ренан на него только-только выходит.
Во-вторых, другой новичок — Ду Кейрос — станет зенитовцем летом. 23-летний хавбек стиля бокс-ту-бокс провел за «Коринтианс» больше всего матчей (36) в сезоне-2022. Мистер стабильность.
В-третьих, невский клуб получит 50 процентов трансферной суммы от следующей продажи Юри Алберто.
В-четвертых, в перспективе маячит еще Педро — 16-летний мегаталант, на которого у питерцев приоритетное право выкупа. На родине парню прочат будущее на уровне главных звезд страны. И он едет на континентальный турнир вместе с Ренаном — с партнерами на три года старше. Если «Зениту» действительно удастся выкупить Педро, то не исключено, что РПЛ получит настоящий бриллиант.
Да и с Ловреном получилось относительно удачно. Хорват хотя и носил капитанскую повязку, но не был так хорош, как на ЧМ-2022. Выручить за 33-летнего защитника пару миллионов евро в наше время отмен и банов — удача. А вместо него придет растущий Ренан. Кроме того, по данным «СЭ», «Зенит» сейчас ищет еще одного защитника, причем активнее всего — на европейском рынке.
Ближайший преследователь питерцев в таблице — «Спартак» — тоже деятелен. Красно-белые почти договорились с двумя исполнителями, способными реально укрепить самую слабую линию — оборону. 21-летний португалец Томаш Тавареш из «Бенфики» выходит на обоих флангах, а 22-летний парагваец Алексис Дуарте из «Серро Портеньо» — в центре. Оба еще очень молоды, с перспективой роста, при этом успели себя зарекомендовать на серьезном уровне. И тот и другой выступали за свои молодежные сборные. Парагваец при этом вызывался уже и в национальную команду, дважды чемпион страны, а Тавареша главный тренер москвичей Абаскаль хорошо знает по «Базелю».
Иной — но тоже интересный — вектор у «Локомотива». После периода странных покупок типа Мампасси и Митая железнодорожники сделали ставку на проверенный внутренний рынок. И здесь ухватили едва ли не главный юный лот — Сергея Пиняева. Известен также высокий уровень голкипера Ильи Лантратова и форварда Максима Глушенкова. Уверен, что весной красно-зеленые предстанут гораздо более внятным коллективом, чем до паузы в сезоне. А если еще удастся заполучить лучшего игрока Туниса Аиссу Лайдуни из «Ференцвароша», то «Локо» вообще может стать чемпионом зимнего рынка.
Впрочем, еще есть время накатить у других. Это только «Динамо» дало понять, что состав полностью укомплектован, новички не требуются, а вот ЦСКА наверняка еще кого-то возьмет. Интересен «Краснодар» с новым тренером Владимиром Ивичем. С любопытством смотрим в сторону «Сочи», вернувшего в РПЛ Курбана Бердыева. «Быкам» с «барсами», к слову, совсем скоро играть в ОАЭ на турнире, где также выступят «Спартак» и «Ростов» — вторая и третья команда премьер-лиги здесь и сейчас.
И это мы еще не сказали о флирте Артема Дзюбы с «Торпедо», где и хочется, и колется...
Российский футбол не дает скучать. Даже в изоляции — и даже в межсезонье.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2