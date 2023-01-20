Дзюбы не будет в «Торпедо», «Барса» подпишет Гюндогана, «Бавария» приобрела замену Нойеру

Трансферные новости и слухи прошедшего — в обзоре «СЭ».

«Бешикташ» увеличил предложение по Баринову

По информации «РБ Спорт», «Бешикташ» увеличил предложение по полузащитнику «Локомотива» Дмитрия Баринова до 4 миллионов евро плюс бонусы. Турки не присылают предложения непосредственно в клуб, предпочитая действовать через посредников. Параллельно прорабатывается запасной вариант по неназванному футболисту из чемпионата Турции. В контракте Баринова есть опция перехода в другой клуб за 15 миллионов евро, но очевидно, что такие деньги «Бешикташ» платить не готов. Контракт Дмитрия с «Локо» заканчивается летом 2024 года.

В «Торпедо» отказались от Дзюбы

Как пишет журналист Иван Карпов, совет директоров «Торпедо» отказался подписывать контракт с Артемом Дзюбой. Причина — плохая форма, возможная негативная реакция болельщиков и риск проблем в раздевалке. «РБ Спорт» также сообщает, что в «Торпедо» Дзюбы не будет — клуб рассмотрит других кандидатов в линию атаки. Ну а Артем, по их данным, может продолжить карьеру в Турции, Саудовской Аравии или ОАЭ. Хотя не исключен и вариант в РПЛ под конец трансферного окна.

«Торино» продолжает вести Шомуродова

На 27-летнего форварда «Ромы» Элдора Шомуродова есть спрос на европейском рынке. В частности, в серии А им предметно интересуется «Торино». Технический директор гранатовых Давиде Ваньяти сообщил Sky Sport, что римлянам сделано первое предложение по аренде нападающего. Спортивный директор столичного клуба Тиагу Пинту подтвердил этот факт телеканалу Sportitalia, но уточнил, что стороны пока ни о чем не договорились. В то же время издание Tuttosport утверждает, что за Шомуродовым пристально следят и за пределами Апеннин — речь идет об испанском «Вальядолиде» и французском «Лилле». Причем французы якобы готовы заплатить за трансфер 14 миллионов евро. При этом сам Шомуродов, по данным Tuttosport, хотел бы перейти в «Торино» и даже обговорил с клубом условия личного контракта.

Элдор Шомуродов. Фото Global Look Press

Зоммер — в «Баварии»

«Бавария» 19 января на официальном сайте объявила о трансфере голкипера «Боруссии» из Менхенгладбаха Янна Зоммера. Соглашение с 34-летним голкипером сборной Швейцарии подписано до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера Зоммера в «Баварию» составит 8 миллионов евро, еще 1,5 миллиона Гладбах может получить в виде бонусов. В частности, мюнхенский клуб заплатит 1 миллион евро в случае победы в бундеслиге и по 250 тысяч евро за победу в Лиге чемпионов и Кубке Германии.

Янн Зоммер. Фото Global Look Press

Гюндоган переходит в «Барселону»?

По информации El Chiringuito, полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган летом может стать игроком «Барселоны». По их информации, 32-летний немец присоединится к каталонцам по истечении контракта с «горожанами», предварительное соглашение уже подписано. Гюндоган перешел в «Манчестер Сити» летом 2016 года — в 273 матчах забил 51 гол и 35 сделал результативных передач. Вместе с «Сити» он выиграл четыре золота АПЛ, четыре Кубка английской лиги, а также Кубок и Суперкубок Англии.

Илкай Гюндоган. Фото Global Look Press

«Челси» следит за Мадукэ

По информации журналиста Николо Скиры, полузащитник ПСВ Нони Мадуэке близок к переходу в «Челси». Лондонский клуб заплатит за футболиста 35 миллионов евро. 20-летний англичанин уже согласовал условия контракта с клубом АПЛ. Ранее сообщалось, что ПСВ хочет получить 45 миллионов евро за воспитанника «Тоттенхэма». В сезоне-2022/23 Мадуэке забил 1 гол в 7 матчах в составе ПСВ. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.