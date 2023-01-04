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Играл с Чаловым под руководством Абаскаля и громил «Зенит» в Лиге чемпионов. Кто такой Томаш Тавареш, которого хочет приобрести «Спартак»

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Томаш Тавареш.
Фото Global Look Press
Томаш Тавареш и Олег Шатов в матче между «Бенфикой» и «Зенитом» в Лиге чемпионов. 2019 год.
Фото Global Look Press
Томаш Тавареш.
Фото Global Look Press
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Рассказываем о потенциальном новичке красно-белых.

Интерес спустя два года

На самом деле новость издания Record о том, что «Спартак» близок к приобретению 21-летнего защитника «Бенфики» Томаша Тавареша — совсем не новогодний сюрприз. Португалец находится в поле зрения красно-белых давно, и еще осенью 2020 года сообщалось о предметном интересе москвичей.

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К тому времени воспитанник лиссабонского клуба успел дебютировать в главной команде «орлов», а с юношеской сборной стал серебряным призером первенства Европы U-19. Однако вместо Москвы Тавареш предпочел иной вариант и для полноценной игровой практики отправился в аренду в испанский «Алавес». Только там дела не пошли, и сезон-2020/21 футболист доиграл в «Фаренсе». А в прошлом году Тавареш выступал в «Базеле» вместе с армейцем Федором Чаловым и под началом Гильермо Абаскаля.

Так что возможности португальца главному тренеру «Спартака» прекрасно известны, поэтому испанец посчитал, что Тавареш — отличная кандидатура на проблемную для красно-белых позицию левого защитника. Не смущает даже то, что футболист в мае получил разрыв крестообразной связки и, вернувшись в «Бенфику», не провел в этом сезоне ни одного официального матча. Возможно поэтому «Базель» не воспользовался имевшимся у него правом выкупить Тавареша по окончании арендного соглашения.

Томаш Тавареш и Олег Шатов в матче между «Бенфикой» и «Зенитом» в Лиге чемпионов. 2019 год. Фото Global Look Press
Томаш Тавареш и Олег Шатов в матче между «Бенфикой» и «Зенитом» в Лиге чемпионов. 2019 год.
Фото Global Look Press

В основу — на совершеннолетие

Тавареш — воспитанник «Бенфики», прошедший все ступени в лиссабонском клубе. «Орлом» он стал школьником начальных классов и после десяти лет в клубной системе не только подписал новый профессиональный контракт, но и был переведен в основной состав. Это произошло после впечатляющего сезона-2018/19, по ходу которого Томаш выступал за юношескую команду, «Бенфику-В» и состав U-23.

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Именно тогда президент «орлов» Луиш Фелипе Виейра заявлял, что клуб не ищет фланговых защитников, потому что их достаточно воспитали в клубной системе. А Тавареш, комментируя это, говорил: «Это огромная мотивация — знать, что возможность существует, но также это еще и большая ответственность. Это показывает, что у нас есть качество, и я с гордостью доказываю верность клубу на тренировках».

В тот момент важную роль в карьере Тавареша сыграл Бруну Лаже, который стал привлекать юношу во вторую команду, а потом с группой других талантливых игроков перевел защитника в основу, приняв уже главную «Бенфику». Как рассказывал тогда Томаш, в 18 лет осуществилась его мечта, а Лаже был тем, кто поверил в него.

Томаш Тавареш. Фото Global Look Press
Томаш Тавареш.
Фото Global Look Press

Пример Александра-Арнолда

Тогда все было, словно в сказке. И если полтора десятка матчей в чемпионате и Кубке Португалии можно было расценивать, как постепенный прогресс молодого футболиста, то Лига чемпионов стала настоящим прорывом. Неожиданно для самого себя попав в стартовый состав на игру первого тура с «Лейпцигом», Тавареш выходил в основе в пяти матчах группового раунда.

В том числе и против «Зенита», которому «орлы» уступили в Санкт-Петербурге (1:3), но выиграли схватку за утешительную путевку в плей-офф Лиги Европы, разгромив сине-бело-голубых на «Да Луж» со счетом 3:0. Тогда, кстати, Тавареш играл на типичной для себя позиции правого защитника, где в качестве примера для себя он называл схожего по стилю игры англичанина Александра-Арнолда.

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Однако португалец оказался более универсален. И если в «Бенфике» налево его отправляли в исключительных случаях, то в «Базеле» и молодежной сборной подобное происходило регулярно. Так было в отборе на континентальное первенство, когда Португалия обыграла Нидерланды с Гакпо и Клайвертом-младшим в составе (2:1), и против Италии (5:3) уже в четвертьфинале принесшего серебряные медали молодежного Евро-2021.

В той команде Тавареш играл вместе с другим воспитанником «Бенфики» Гонсалу Рамушем, и в основу клуба они пришли в один сезон. Но если прославившийся на ЧМ-2022 форвард там закрепился, то Тавареш стал одной из жертв возвращения в клуб Жорже Жезуша и невероятно мощной трансферной кампании. Можно даже говорить о забуксовавшей карьера защитника, который в 2020-м был в числе ста претендентов на вручаемую лучшему молодому футболисту Европы награду Golden Boy, и мог оказаться в «Тоттенхэме» Жозе Моуринью.

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В «Алавесе», где Тавареша представляли, как одного из самых талантливых игроков Португалии, не задалось. «Базель» был понижением, да и завершилась швейцарская эпопея тяжелой травмой. Однако «Спартак» может стать командой, где карьера молодого футболиста снова пойдет вверх.

Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Бенфика
ФК Спартак (Москва)
4
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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3.03 00:00
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