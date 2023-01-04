Играл с Чаловым под руководством Абаскаля и громил «Зенит» в Лиге чемпионов. Кто такой Томаш Тавареш, которого хочет приобрести «Спартак»
Интерес спустя два года
На самом деле новость издания Record о том, что «Спартак» близок к приобретению 21-летнего защитника «Бенфики» Томаша Тавареша — совсем не новогодний сюрприз. Португалец находится в поле зрения красно-белых давно, и еще осенью 2020 года сообщалось о предметном интересе москвичей.
К тому времени воспитанник лиссабонского клуба успел дебютировать в главной команде «орлов», а с юношеской сборной стал серебряным призером первенства Европы U-19. Однако вместо Москвы Тавареш предпочел иной вариант и для полноценной игровой практики отправился в аренду в испанский «Алавес». Только там дела не пошли, и сезон-2020/21 футболист доиграл в «Фаренсе». А в прошлом году Тавареш выступал в «Базеле» вместе с армейцем Федором Чаловым и под началом Гильермо Абаскаля.
Так что возможности португальца главному тренеру «Спартака» прекрасно известны, поэтому испанец посчитал, что Тавареш — отличная кандидатура на проблемную для красно-белых позицию левого защитника. Не смущает даже то, что футболист в мае получил разрыв крестообразной связки и, вернувшись в «Бенфику», не провел в этом сезоне ни одного официального матча. Возможно поэтому «Базель» не воспользовался имевшимся у него правом выкупить Тавареша по окончании арендного соглашения.
В основу — на совершеннолетие
Тавареш — воспитанник «Бенфики», прошедший все ступени в лиссабонском клубе. «Орлом» он стал школьником начальных классов и после десяти лет в клубной системе не только подписал новый профессиональный контракт, но и был переведен в основной состав. Это произошло после впечатляющего сезона-2018/19, по ходу которого Томаш выступал за юношескую команду, «Бенфику-В» и состав U-23.
Именно тогда президент «орлов» Луиш Фелипе Виейра заявлял, что клуб не ищет фланговых защитников, потому что их достаточно воспитали в клубной системе. А Тавареш, комментируя это, говорил: «Это огромная мотивация — знать, что возможность существует, но также это еще и большая ответственность. Это показывает, что у нас есть качество, и я с гордостью доказываю верность клубу на тренировках».
В тот момент важную роль в карьере Тавареша сыграл Бруну Лаже, который стал привлекать юношу во вторую команду, а потом с группой других талантливых игроков перевел защитника в основу, приняв уже главную «Бенфику». Как рассказывал тогда Томаш, в 18 лет осуществилась его мечта, а Лаже был тем, кто поверил в него.
Пример Александра-Арнолда
Тогда все было, словно в сказке. И если полтора десятка матчей в чемпионате и Кубке Португалии можно было расценивать, как постепенный прогресс молодого футболиста, то Лига чемпионов стала настоящим прорывом. Неожиданно для самого себя попав в стартовый состав на игру первого тура с «Лейпцигом», Тавареш выходил в основе в пяти матчах группового раунда.
В том числе и против «Зенита», которому «орлы» уступили в Санкт-Петербурге (1:3), но выиграли схватку за утешительную путевку в плей-офф Лиги Европы, разгромив сине-бело-голубых на «Да Луж» со счетом 3:0. Тогда, кстати, Тавареш играл на типичной для себя позиции правого защитника, где в качестве примера для себя он называл схожего по стилю игры англичанина Александра-Арнолда.
Однако португалец оказался более универсален. И если в «Бенфике» налево его отправляли в исключительных случаях, то в «Базеле» и молодежной сборной подобное происходило регулярно. Так было в отборе на континентальное первенство, когда Португалия обыграла Нидерланды с Гакпо и Клайвертом-младшим в составе (2:1), и против Италии (5:3) уже в четвертьфинале принесшего серебряные медали молодежного Евро-2021.
В той команде Тавареш играл вместе с другим воспитанником «Бенфики» Гонсалу Рамушем, и в основу клуба они пришли в один сезон. Но если прославившийся на ЧМ-2022 форвард там закрепился, то Тавареш стал одной из жертв возвращения в клуб Жорже Жезуша и невероятно мощной трансферной кампании. Можно даже говорить о забуксовавшей карьера защитника, который в 2020-м был в числе ста претендентов на вручаемую лучшему молодому футболисту Европы награду Golden Boy, и мог оказаться в «Тоттенхэме» Жозе Моуринью.
В «Алавесе», где Тавареша представляли, как одного из самых талантливых игроков Португалии, не задалось. «Базель» был понижением, да и завершилась швейцарская эпопея тяжелой травмой. Однако «Спартак» может стать командой, где карьера молодого футболиста снова пойдет вверх.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2