Ду Кейрос — не для основы «Зенита». Это подстраховка на уход Вендела
Бразилец номер 14
До конца 2010-х «Зенит» нечасто посещал рынок бразильских игроков. Это сейчас без соотечественников Роналдо и Роналдинью сине-бело-голубых представить невозможно, а раньше в Санкт-Петербург бразильцы заезжали редко. Только после успешной игры Халка «Зенит» стал чаще заглядывать в крупнейшую страну Южной Америки.
Пока за невскую команду играли 12 бразильцев. 13-м станет 19-летний защитник Роберт Ренан, который переходит в «Зенит» уже сейчас. Соответственно, номером 14 в этом списке будет 23-летний хавбек Ду Кейрос. Напомним, согласно условиям сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс», Ренан переедет в Россию зимой, а Ду Кейрос — летом.
«Зениту» чаще всего везет с бразильцами. Провалился в Питере только один из них — Эрнани. Все остальные приносили пользу невской команде — даже те, кто приезжал туда на короткий срок (Жулиано, Маурисио, Иван, Юри Алберто).
Большинство бразильских футболистов «Зенит» приобретал с прицелом на стартовый состав. Тот же Ренан если не в этом сезоне, то в следующем наверняка пробьется в основу. Однако к Ду Кейросу пока отношение скептическое. Если бы он перешел в «Зенит» сейчас, то находился бы в том же статусе, что и Густаво Мантуан — одного из игроков ближайшего резерва, но все же запасного.
Игрок в центр поля
Ду Кейросу в январе исполнилось 23. Он — воспитанник академий «Сан-Паулу» и «Коринтианса». Во взрослом футболе дебютировал поздно — лишь полтора года назад. Правда, едва ли не сразу хавбек закрепился в стартовом составе — главный тренер «Коринтианса» Силвиньо стал постоянно выпускать Ду Кейроса с первых минут. Чаще всего он занимал привычную позицию в центре поля, но три раза выходил на месте правого защитника.
После ухода Силвиньо в феврале 2022-го была вероятность, что Ду Кейрос потеряет место в основе. Однако новый тренер «Коринтианса» Витор Перейра не просто продолжил доверять полузащитнику — он сделал Ду Кейроса незаменимым. В чемпионате Бразилии-2022, где «Коринтианс» финишировал четвертым, новичок «Зенита» провел 36 матчей — больше нет ни у кого в команде, даже у вратарей.
С приходом Перейры изменилась и роль полузащитника. Если до этого он часто играл в опорной зоне, то с лета стал действовать выше — на позиции «восьмерки», а иногда и «десятки». На фланге обороны при Перейре Ду Кейрос не играл вообще, но и футболистом атаки его назвать нельзя. Хотя в ноябре он забил по мячу в ворота «Фламенго» и «Куритибы» — это два единственных гола новобранца «Зенита» в бразильской серии А.
Зачем он «Зениту»?
С одной стороны, Ду Кейрос — безусловный футболист основы «Коринтианса», и «Зенит» должен быть доволен его приобретением. С другой — к игре бразильского хавбека при детальном рассмотрении хватает вопросов. Не просто так он поздно пришел во взрослый футбол и к 23 годам достиг стоимости всего в 5 миллионов евро, по версии Transfermarkt.
Ду Кейрос — легковесный и подвижный хавбек, который не боится лезть в борьбу. При росте 172 сантиметра он достаточно прыгучий, чтобы выигрывать верховые единоборства, но все же показатели у него далеки от идеала. К дуэлям внизу тоже есть вопросы — да, Ду Кейрос часто лезет в борьбу, но плохо оценивает пространство и не всегда чувствует нужный момент для отбора или хотя бы фола. Слабая «физика» тоже не способствует успешности в единоборствах. Возможно, все эти факторы в совокупности и стали причиной того, почему по ходу сезона «Коринтианс» переместил хавбека выше.
Важно и то, что Ду Кейроса нельзя оставлять единственным опорником в составе. Поначалу его ошибочно считали потенциальной заменой Барриосу, на которого в Европе есть спрос, но у них разный набор качеств. Ду Кейрос может играть на позиции опорника в паре с таким опытным разрушителем, как Барриос, но не вместо него. В большей степени характеристики новичка «Зенита» сопоставимы с характеристиками Вендела, который тоже может летом уйти, поэтому логика клуба ясна — нужно подстраховаться на случай продажи одного из лидеров.
Однако Ду Кейросу до Вендела пока далеко. Как и до Барриоса, до Клаудиньо или до Кузяева. В «Зенит» приходит футболист, способный временно заткнуть дыру на той или иной позиции, но полноценную конкуренцию действующим футболистам команды он составить не может. Однако здесь уместна ремарка — «на данный момент». Никто не знает, как изменится состав «Зенита» летом. Даже за ближайшие полгода Ду Кейрос может улучшить игру в «Коринтиансе» настолько, что мнение о нем изменится. Его контракт с сине-бело-голубыми будет действовать до лета 2028-го — за этот срок он вполне может превратиться в системообразующего футболиста команды, пусть вероятность этого и не слишком высока.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2