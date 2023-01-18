Ду Кейрос — не для основы «Зенита». Это подстраховка на уход Вендела

Что нужно знать о летнем новичке сине-бело-голубых.

Бразилец номер 14

До конца 2010-х «Зенит» нечасто посещал рынок бразильских игроков. Это сейчас без соотечественников Роналдо и Роналдинью сине-бело-голубых представить невозможно, а раньше в Санкт-Петербург бразильцы заезжали редко. Только после успешной игры Халка «Зенит» стал чаще заглядывать в крупнейшую страну Южной Америки.

Пока за невскую команду играли 12 бразильцев. 13-м станет 19-летний защитник Роберт Ренан, который переходит в «Зенит» уже сейчас. Соответственно, номером 14 в этом списке будет 23-летний хавбек Ду Кейрос. Напомним, согласно условиям сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс», Ренан переедет в Россию зимой, а Ду Кейрос — летом.

«Зениту» чаще всего везет с бразильцами. Провалился в Питере только один из них — Эрнани. Все остальные приносили пользу невской команде — даже те, кто приезжал туда на короткий срок (Жулиано, Маурисио, Иван, Юри Алберто).

Большинство бразильских футболистов «Зенит» приобретал с прицелом на стартовый состав. Тот же Ренан если не в этом сезоне, то в следующем наверняка пробьется в основу. Однако к Ду Кейросу пока отношение скептическое. Если бы он перешел в «Зенит» сейчас, то находился бы в том же статусе, что и Густаво Мантуан — одного из игроков ближайшего резерва, но все же запасного.

Ду Кейрос (справа). Фото Global Look Press

Игрок в центр поля

Ду Кейросу в январе исполнилось 23. Он — воспитанник академий «Сан-Паулу» и «Коринтианса». Во взрослом футболе дебютировал поздно — лишь полтора года назад. Правда, едва ли не сразу хавбек закрепился в стартовом составе — главный тренер «Коринтианса» Силвиньо стал постоянно выпускать Ду Кейроса с первых минут. Чаще всего он занимал привычную позицию в центре поля, но три раза выходил на месте правого защитника.

После ухода Силвиньо в феврале 2022-го была вероятность, что Ду Кейрос потеряет место в основе. Однако новый тренер «Коринтианса» Витор Перейра не просто продолжил доверять полузащитнику — он сделал Ду Кейроса незаменимым. В чемпионате Бразилии-2022, где «Коринтианс» финишировал четвертым, новичок «Зенита» провел 36 матчей — больше нет ни у кого в команде, даже у вратарей.

С приходом Перейры изменилась и роль полузащитника. Если до этого он часто играл в опорной зоне, то с лета стал действовать выше — на позиции «восьмерки», а иногда и «десятки». На фланге обороны при Перейре Ду Кейрос не играл вообще, но и футболистом атаки его назвать нельзя. Хотя в ноябре он забил по мячу в ворота «Фламенго» и «Куритибы» — это два единственных гола новобранца «Зенита» в бразильской серии А.

Ду Кейрос. Фото Global Look Press

Зачем он «Зениту»?

С одной стороны, Ду Кейрос — безусловный футболист основы «Коринтианса», и «Зенит» должен быть доволен его приобретением. С другой — к игре бразильского хавбека при детальном рассмотрении хватает вопросов. Не просто так он поздно пришел во взрослый футбол и к 23 годам достиг стоимости всего в 5 миллионов евро, по версии Transfermarkt.

Ду Кейрос — легковесный и подвижный хавбек, который не боится лезть в борьбу. При росте 172 сантиметра он достаточно прыгучий, чтобы выигрывать верховые единоборства, но все же показатели у него далеки от идеала. К дуэлям внизу тоже есть вопросы — да, Ду Кейрос часто лезет в борьбу, но плохо оценивает пространство и не всегда чувствует нужный момент для отбора или хотя бы фола. Слабая «физика» тоже не способствует успешности в единоборствах. Возможно, все эти факторы в совокупности и стали причиной того, почему по ходу сезона «Коринтианс» переместил хавбека выше.

Важно и то, что Ду Кейроса нельзя оставлять единственным опорником в составе. Поначалу его ошибочно считали потенциальной заменой Барриосу, на которого в Европе есть спрос, но у них разный набор качеств. Ду Кейрос может играть на позиции опорника в паре с таким опытным разрушителем, как Барриос, но не вместо него. В большей степени характеристики новичка «Зенита» сопоставимы с характеристиками Вендела, который тоже может летом уйти, поэтому логика клуба ясна — нужно подстраховаться на случай продажи одного из лидеров.

Однако Ду Кейросу до Вендела пока далеко. Как и до Барриоса, до Клаудиньо или до Кузяева. В «Зенит» приходит футболист, способный временно заткнуть дыру на той или иной позиции, но полноценную конкуренцию действующим футболистам команды он составить не может. Однако здесь уместна ремарка — «на данный момент». Никто не знает, как изменится состав «Зенита» летом. Даже за ближайшие полгода Ду Кейрос может улучшить игру в «Коринтиансе» настолько, что мнение о нем изменится. Его контракт с сине-бело-голубыми будет действовать до лета 2028-го — за этот срок он вполне может превратиться в системообразующего футболиста команды, пусть вероятность этого и не слишком высока.