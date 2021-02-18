Тедеско обратился к Промесу по поводу трансфера: «Быстрее! Давай быстрее!»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско во время пресс-конференции обратился к форварду «Аякса» Квинси Промесу, который в ближайшее время может вернуться в московский клуб.

— За пресс-конференцией в инстаграме следит Квинси Промес. Скажите, вы на сборах строили на него планы? Думали, как его встроить в команду?

— Нет. Ситуации бывают разные. Всегда нужно понимать обстоятельства. Проблемы Спартака тут никакой нет — клуб сделал все, чтобы ускорить трансфер. Но есть вопросы у игрока и его нынешнего клуба, которые надо решить. Я бы очень хотел приехать пораньше. Как Педро или Хендрикс, которые были с первого сбора и полностью прошли подготовку. Но мастерство тренера в том числе, в том, чтобы подвести игрока в лббой кондиции к матчам. У нас была такая ситуация с Мозесом. Он бегал столько, что чуть было не разорвал аренду. Если Квинси меня смотрит, передаю ему: «Быстрее! Давай быстрее!»

Ранее «СЭ» сообщал, что переход Промеса затягивается по вине амстердамского клуба. 29-летний голландец в текущем сезоне провел 25 матчей за «Аякс» и забил шесть мячей при одной голевой передаче.

(Артем Калинин)