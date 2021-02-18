В Италии утверждают, что «Динамо» может подписать Бенталеба из «Шальке»
17:18
Полузащитник «Шальке» Набиль Бенталеб может продолжить карьеру в России, сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям источника, 26-летний алжирец интересен «Динамо», однако зарплата игрока в 3,2 миллиона евро может стать проблемой для заключения сделки.
Бенталеб также выступал за «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». В текущем сезоне хавбек провел 9 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Transfermark оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://www.tuttomercatoweb.com/calcio-estero/tmw-dinamo-mosca-su-bentaleb-ma-lo-stipendio-del-centrocampista-e-troppo-alto-1497244
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