В Италии утверждают, что «Динамо» может подписать Бенталеба из «Шальке»

Полузащитник «Шальке» Набиль Бенталеб может продолжить карьеру в России, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, 26-летний алжирец интересен «Динамо», однако зарплата игрока в 3,2 миллиона евро может стать проблемой для заключения сделки.

Бенталеб также выступал за «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». В текущем сезоне хавбек провел 9 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Transfermark оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.