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«Челси» проявляет интерес к Зюле

20:55
Никлас Зюле. Фото DPA.
Никлас Зюле. Фото DPA.
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Защитник «Баварии» Никлас Зюле вызывает интерес у «Челси» и других европейских топ-клубов, сообщает 17 февраля Abendzeitung.

Источник указывает, что в игроке заинтересован главный тренер «Челси» Томас Тухель. Именно лондонский клуб является главным претендентом на футболиста. Издание не исключает как смену клуба летом, так и продление контракта с «Баварией». Защитник комфортно чувствует себя в команде, ему доверяет главный тренер Ханс-Дитер Флик.

25-летний Зюле в текущем сезоне провел 24 матча за «Баварию» и забил два гола.

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