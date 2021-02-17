«Челси» проявляет интерес к Зюле

Защитник «Баварии» Никлас Зюле вызывает интерес у «Челси» и других европейских топ-клубов, сообщает 17 февраля Abendzeitung.

Источник указывает, что в игроке заинтересован главный тренер «Челси» Томас Тухель. Именно лондонский клуб является главным претендентом на футболиста. Издание не исключает как смену клуба летом, так и продление контракта с «Баварией». Защитник комфортно чувствует себя в команде, ему доверяет главный тренер Ханс-Дитер Флик.

25-летний Зюле в текущем сезоне провел 24 матча за «Баварию» и забил два гола.