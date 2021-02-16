«Аякс» затягивает переход Промеса. Что делать «Спартаку»

Максим Алланазаров отвечает на вопрос: «Где Промес?»

Переход Квинси Промеса в «Спартак» снова затягивается по вине амстердамского клуба. Все финансовые детали сделки улажены, но самолет, который должен доставить Промеса в Москву, так и не вылетел. Боссам красно-белых уже дважды приходилось переносить борт на более позднюю дату из-за вопросов, которые вдруг возникли к игроку со стороны «Аякса».

Голландцы хотят подписать с Промесом дополнительное соглашение, которое подразумевает выплаты со стороны игрока в том случае, если его выступлению за «Спартак» помешает уголовное дело. «Аякс» ищет любую возможность получить за трансфер все до последнего евро. Если Квинси не сможет выполнять свои обязательства по контракту в России, а суд обяжет его вернуться в Голландию, то игрок понесет значительные финансовые потери. Данный пункт пока согласовать не удается.

Похоже, «Аякс» решил сорвать банк на трансфере Промеса в «Спартак». Очередное изменение условий сделки уже после того, как все нюансы перехода были согласованы, выглядит очень странно и непрофессионально. Из-за постоянных изменений в переговорах и повышения стоимости трансфера футболиста каждую неделю сага о возвращении Промеса в Россию начинает надоедать не только «Спартаку» и его фанатам, но и болельщикам «Аякса», которые уже много раз попрощались с игроком в социальных сетях.

Изначально Квинси должен был прилететь на сбор «Спартака» в Дубай — рейс пришлось отложить. Затем игрока ждали в Москве в самом начале этой недели — вылет снова был отменен в последний момент. Промес уже точно не успевает присоединиться к команде до матча с «Динамо», в лучше случае приезд в Россию состоится на следующей неделе. Виза для Квинси готова, а самолет готов забрать игрока через несколько часов после заключения сделки.

Если руководство «Аякса» не поменяет тактику ведения переговоров и не перестанет постоянно придумывать все новые финансовые требования, то трансфер может быть сорван. Потери «Аякса» при негативном завершении переговоров выглядят гораздо серьезнее, чем потери российской стороны. Деньги, которые могли пойти на покупку Промеса, пригодятся «Спартаку» летом, а голландцы останутся с недовольным игроком в составе и без денег, которые они уже не смогут заработать на Квинси.