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Клопп — об уходе Роналду из «Ювентуса»: «В этом нет расчета на будущее»

16:35
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном переходе нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в один их английских клубов.

«Я на такое смотрю как болельщик. Посмотрим, что из этого получится. Некоторые клубы могут так поступать, но в этом нет расчета на будущее. Эта сделка про то, что должно произойти сегодня и немедленно.

Так работают некоторые клубы, и это нормально. Но команде все равно нужно развиваться", — приводит слова Клоппа BBC Sport.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» в июле 2018 года за 112 миллионов евро.

27 августа появилась информация, что футболист попрощался с партнерами по итальянской команде, улетел из Турина и ждет предложения от «Манчестер Сити». Позже появилось сообщение, что «Манчестер Юнайтед» ведет активные переговоры по трансферу 36-летнего португальца.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/58353085/page/2

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Екатерина Савостина все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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