«Манчестер Юнайтед» уверен, что сможет перехватить Роналду у «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» со вчерашнего дня ведет активные переговоры по трансферу нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Сейчас клуб готовит официальное предложение туринскому клубу, а также обсуждает зарплату, которую готов платить 36-летнему португальцу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В «Манчестер Юнайтед» уверены, что смогут вернуть игрока и выиграть борьбу у «Манчестер Сити», добавляет talkSPORT.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» в июле 2018 года за 112 миллионов евро.

27 августа появилась информация, что футболист попрощался с партнерами по итальянской команде и улетел из Турина.