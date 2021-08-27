«Манчестер Юнайтед» уверен, что сможет перехватить Роналду у «Манчестер Сити»
16:06
«Манчестер Юнайтед» со вчерашнего дня ведет активные переговоры по трансферу нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Сейчас клуб готовит официальное предложение туринскому клубу, а также обсуждает зарплату, которую готов платить 36-летнему португальцу, сообщает журналист Фабрицио Романо.
В «Манчестер Юнайтед» уверены, что смогут вернуть игрока и выиграть борьбу у «Манчестер Сити», добавляет talkSPORT.
Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» в июле 2018 года за 112 миллионов евро.
27 августа появилась информация, что футболист попрощался с партнерами по итальянской команде и улетел из Турина.
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