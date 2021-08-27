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«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» 28 миллионов евро за Роналду

17:40
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«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Ювентусу» о переходе Криштиану Роналду, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести.

По данным источника, «МЮ» предложил за игрока около 28 миллионов евро. Указано, что стороны близки к сделке. Ранее была информация, что «Юве» хочет получить за него не менее 30 миллионов.

Изначально главным претендентом на форварда был «Манчестер Сити». Однако, как стало известно позднее, стороны не пришли к соглашению.

36-летний португалец уже покинул Турин и попрощался с партнерами по «Юве». В прошлом сезоне нападающий провел за «Ювентус» 44 матча, в которых забил 36 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в 2003-2009 годах, став трехкратным чемпионом Англии и выиграв Лигу чемпионов.

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Евгений Петров все материалы автора

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