«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» 28 миллионов евро за Роналду

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Ювентусу» о переходе Криштиану Роналду, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести.

Il #ManUtd ha offerto circa 28 milioni alla #Juve per #CR7: trattativa in chiusura // Manchester United have made around a € 28m offer for CR7. A deal is close ??@goal @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 27, 2021

По данным источника, «МЮ» предложил за игрока около 28 миллионов евро. Указано, что стороны близки к сделке. Ранее была информация, что «Юве» хочет получить за него не менее 30 миллионов.

Изначально главным претендентом на форварда был «Манчестер Сити». Однако, как стало известно позднее, стороны не пришли к соглашению.

36-летний португалец уже покинул Турин и попрощался с партнерами по «Юве». В прошлом сезоне нападающий провел за «Ювентус» 44 матча, в которых забил 36 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в 2003-2009 годах, став трехкратным чемпионом Англии и выиграв Лигу чемпионов.