«Торино» арендовал Побегу у «Милана»
12:31
Полузащитник «Милана» Томмазо Побега продолжит карьеру в «Торино», сообщается на официальном сайте клуба.
Арендное соглашение с 22-летним итальянцем рассчитано до конца сезона-2021/22.
В минувшем сезоне Побега был арендован «Специей». На его счету шесть голов и три результативные передачи в 20 матчах серии А.
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