«Торино» арендовал Побегу у «Милана»

Полузащитник «Милана» Томмазо Побега продолжит карьеру в «Торино», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 22-летним итальянцем рассчитано до конца сезона-2021/22.

В минувшем сезоне Побега был арендован «Специей». На его счету шесть голов и три результативные передачи в 20 матчах серии А.