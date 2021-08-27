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«Торино» арендовал Побегу у «Милана»

12:31
Томмазо Побега. Фото Twitter
Томмазо Побега. Фото Twitter
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Полузащитник «Милана» Томмазо Побега продолжит карьеру в «Торино», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 22-летним итальянцем рассчитано до конца сезона-2021/22.

В минувшем сезоне Побега был арендован «Специей». На его счету шесть голов и три результативные передачи в 20 матчах серии А.

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Сергей Разин все материалы автора

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