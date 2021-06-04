Источник: «Лейпциг» поборется с «Зенитом» за форварда олимпийской сборной Бразилии

«Зенит» может купить нападающего «Ред Булл Брагантино» Клаудио Родригеса (Клаудиньо). На игрока также претендует «Лейпциг», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Сумма сделки оценивается в 13-15 миллионов евро.

Клаудиньо выступает за «Ред Булл Брагантино» с 2019 года. До этого он играл за другие бразильские клубы.

В прошлом сезоне 24-летний форвард олимпийской сборной Бразилии провел 35 матчей в чемпионате, в которых забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.