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Источник: «Лейпциг» поборется с «Зенитом» за форварда олимпийской сборной Бразилии

19:47
Клаудиньо. Фото Instagram
Клаудиньо. Фото Instagram
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«Зенит» может купить нападающего «Ред Булл Брагантино» Клаудио Родригеса (Клаудиньо). На игрока также претендует «Лейпциг», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Сумма сделки оценивается в 13-15 миллионов евро.

Клаудиньо выступает за «Ред Булл Брагантино» с 2019 года. До этого он играл за другие бразильские клубы.

В прошлом сезоне 24-летний форвард олимпийской сборной Бразилии провел 35 матчей в чемпионате, в которых забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.

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