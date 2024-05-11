Марко Ройс может продолжить карьеру в «Интер Майами»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может продолжить карьеру в «Интер Майами», сообщает журналист Sky Germany Патрик Бергер.

По данным источника, на 34-летнего немца также претендуют «Аль-Наср» и ряд турецких клубов.

9 мая сообщалось об интересе к футболисту со стороны еще одного американского клуба, «Сент-Луис Сити».

Ройс выступает за «Боруссию» с июля 2012 года, в сезоне-2023/24 футболист забил 8 голов и сделал 9 результативных передач в 39 матчах за команду во всех турнирах.

Хавбек покинет команду на правах свободного агента в июле 2024 года.