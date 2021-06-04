В Португалии сообщили, что ЦСКА интересуется полузащитником «Бенфики»

Полузащитник «Бенфики» Филип Кровинович может продолжить карьеру в чемпионате России. Интерес к 25-летнему хавбеку проявляет ЦСКА, утверждает A Bola.

Игра хорвата нравится главному тренеру армейцев Ивице Оличу.

В «Бенфике» на футболиста не рассчитывают в следующем сезоне. Лиссабонцы готовы продать его за 8 миллионов евро.

Два последних сезона Кровинович провел в Англии на правах аренды. С лета 2019 года он играл за «Вест Бромвич», а в январе этого года перебрался в «Ноттингем Форест».