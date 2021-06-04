Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

В Португалии сообщили, что ЦСКА интересуется полузащитником «Бенфики»

19:18
Филип Кровинович. Фото Instagram
Филип Кровинович. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник «Бенфики» Филип Кровинович может продолжить карьеру в чемпионате России. Интерес к 25-летнему хавбеку проявляет ЦСКА, утверждает A Bola.

Игра хорвата нравится главному тренеру армейцев Ивице Оличу.

В «Бенфике» на футболиста не рассчитывают в следующем сезоне. Лиссабонцы готовы продать его за 8 миллионов евро.

Два последних сезона Кровинович провел в Англии на правах аренды. С лета 2019 года он играл за «Вест Бромвич», а в январе этого года перебрался в «Ноттингем Форест».

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Крикунов назвал причины поражения российской сборной в четвертьфинале чемпионата мира
Собянин допустил введение новых мер поддержки привитых от COVID-19
Как Дроздова оценила памятник на могиле Волчек
Пакет с частями тела женщины нашли в лесу в Кемеровской области

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд