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В Италии сообщили, что «Спартак» хочет купить полузащитника «Торино»

19:53
Саша Лукич. Фото Instagram
Саша Лукич. Фото Instagram
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«Спартак» может купить полузащитника «Торино» Сашу Лукича. Итальянский клуб уже получил предложение от московского клуба по 24-летнему сербу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

На игрока сборной Сербии также активно претендует «Кристал Пэлас».

Контракт Лукича с «Торино» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лукич провел в серии А 32 матча, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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