Источник: «Арсенал» готов побороться за Мбаппе, включив в сделку Мартинелли

«Арсенал» намерен включиться в гонку за подписание форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По информации Football Transfers, «канониры» готовы включить вингера Габриэля Мартинелли в сделку по переходу 24-летнего француза.

Ранее The Independent сообщал, что Мбаппе был впечатлен успехом лондонцев после прихода в клуб Микеля Артеты.

22-летний бразилец Мартинелли в прошлом сезоне провел за «Арсенал» 46 матчей, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

22 июля сообщалось, что «ПСЖ» поставил ультиматум форварду и пригрозил потерей сезона, если он не уйдет этим летом или не продлит контракт.

В пятницу 21-го числа появилась информация, что парижский клуб не взял француза на предсезонный тур по Японии и выставил игрока на трансфер, так как считает, что он договорился с «Реалом» о переходе в «Реал» следующим летом бесплатно.

Также ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» включился в борьбу за французского форварда.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах.

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