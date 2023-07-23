Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Игры
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 13:03

Источник: «Арсенал» готов побороться за Мбаппе, включив в сделку Мартинелли

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

«Арсенал» намерен включиться в гонку за подписание форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По информации Football Transfers, «канониры» готовы включить вингера Габриэля Мартинелли в сделку по переходу 24-летнего француза.

Ранее The Independent сообщал, что Мбаппе был впечатлен успехом лондонцев после прихода в клуб Микеля Артеты.

22-летний бразилец Мартинелли в прошлом сезоне провел за «Арсенал» 46 матчей, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

22 июля сообщалось, что «ПСЖ» поставил ультиматум форварду и пригрозил потерей сезона, если он не уйдет этим летом или не продлит контракт.

В пятницу 21-го числа появилась информация, что парижский клуб не взял француза на предсезонный тур по Японии и выставил игрока на трансфер, так как считает, что он договорился с «Реалом» о переходе в «Реал» следующим летом бесплатно.

Также ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» включился в борьбу за французского форварда.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Кажется, «ПСЖ» объявил войну Мбаппе. Килиана выставили на трансфер и не берут на предсезонное турне
Дисквалифицированная за допинг американская бегунья Шелби Хулихан побила рекорд США
Мужчина взорвал гранату во время застолья в подмосковной деревне
Путин заявил о провале контрнаступления украинской армии
WSJ сообщила о разочаровании Запада в украинском контрнаступлении
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
Marca: «МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм» заинтересованы в подписании Мбаппе
Появился текст письма, который «ПСЖ» отправил Мбаппе на решение не продлевать контракт
Le Parisien: «ПСЖ» поставил ультиматум Мбаппе и пригрозил потерей сезона
Кажется, «ПСЖ» объявил войну Мбаппе. Килиана выставили на трансфер и не берут на предсезонное турне
Клуб из Саудовской Аравии планирует подписать Мбаппе на один сезон
Мбаппе удивился непопаданию в состав «ПСЖ» на турне по Японии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бавария» предложит «Тоттенхэму» 100 миллионов евро за Кейна
Новости
RSS RSS
Все новости