Metaratings: клубы из Катара и ОАЭ интересуются игроком «Зенита» Бакаевым

Клубы из Катара и ОАЭ интересуются хавбеком «Зенита» Зелимхану Бакаеву, который выступает на правах аренды за «Аль-Вахду», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, клубы не хотят выкупать права на игрока. «Аль-Вахда» также намерена продлить аренду Бакаева.

«Зенит» в свою очередь может отказаться от дальнейшего пребывания Бакаева в аренде из-за малого количества россиян в заявке.

В «Аль-Вахде» футболист играет с сентября 2023 года. В этой команде он провел 22 матча, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи.

По итогам сезона Бакаев с «Аль-Вахдой» стал обладателем Кубка Лиги ОАЭ.