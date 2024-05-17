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Сегодня, 10:56

Защитник «Ливерпуля» Матип покинет клуб по окончании сезона

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Жоэль Матип.
Фото Global Look Press

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип покинет команду по окончании сезона-2023/24, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

32-летний камерунец уйдет из клуба на правах свободного агента.

Матип выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года, вместе с командой он дважды выигрывал Кубок английской лиги и по одному разу — АПЛ, Кубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах и не отличился результативными действиями. С декабря 2023 года футболист восстанавливается от разрыва крестообразной связки колена.

Жоэль Матип
Футбол
ФК Ливерпуль
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