«Бавария» предложит «Тоттенхэму» 100 миллионов евро за Кейна
«Бавария» сделает предложение «Тоттенхэму» по трансферу нападающего Гарри Кейна в размере 100 миллионов евро, сообщает Bild.
По информации источника, такую сумму за 29-летнего англичанина запросил генеральный директор «шпор» Дэниел Леви.
Ранее сообщалось, что Жена Кейна была замечена в Мюнхене в поисках недвижимости и школы.
В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.
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