Le Parisien: «ПСЖ» поставил ультиматум Мбаппе и пригрозил потерей сезона

«ПСЖ» готов пойти на решительные меры в отношении нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Le Parasien.

По информации источника, парижане объявили 24-летнему французу, что могут обойтись без него в матчах сезона-2023/24, в случае, если форвард не продлит контракт или не согласится на переход в другой клуб.

Отмечается, что Мбаппе не хочет активировать опцию продления в соглашении до 2025 года.

В пятницу появилась информация, что парижский клуб не взял 24-летнего француза на предсезонный тур по Японии и выставил игрока на трансфер, так как считает, что он договорился с «Реалом» о переходе в «Реал» следующим летом бесплатно.

Также ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» включился в борьбу за французского форварда.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах.