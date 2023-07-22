Le Parisien: «ПСЖ» поставил ультиматум Мбаппе и пригрозил потерей сезона
«ПСЖ» готов пойти на решительные меры в отношении нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Le Parasien.
По информации источника, парижане объявили 24-летнему французу, что могут обойтись без него в матчах сезона-2023/24, в случае, если форвард не продлит контракт или не согласится на переход в другой клуб.
Отмечается, что Мбаппе не хочет активировать опцию продления в соглашении до 2025 года.
В пятницу появилась информация, что парижский клуб не взял 24-летнего француза на предсезонный тур по Японии и выставил игрока на трансфер, так как считает, что он договорился с «Реалом» о переходе в «Реал» следующим летом бесплатно.
Также ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» включился в борьбу за французского форварда.
Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах.
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3
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4
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5
|Лилль
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6
|Монако
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7
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8
|Клермон Фут
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9
|Ницца
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10
|Лорьян
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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13
|Тулуза
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14
|Брест
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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17
|Гавр
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18
|Метц
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
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