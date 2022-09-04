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4 сентября, 13:22

Агент Фернандеса не считает, что игрок перейдет в «Ахмат»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Паоло Фернандес (слева).
Фото Соцсети

Агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса Альберт Ботинес в разговоре с «СЭ» прокомментировал процесс переговоров с «Ахматом» и «Спартаком».

«Вышел ли «Спартак» из переговоров, раз на горизонте появился «Ахмат»? Все дело в «Волосе», клуб хочет продать Фернандеса «Ахмату», а не «Спартаку». Означает ли это, что в скором времени мы увидим его в грозненском клубе? Я так не думаю. В любом случае, все будет зависеть от того, смогут ли договориться клубы», — сказал Ботинес «СЭ».

29 августа Ботинес в разговоре с «СЭ» подтвердил новость о том, что «Спартак» сделал «Волосу» официальное предложение по покупке 24-летнего испанца.

«Волос» хочет получить от продажи Фернандеса 1,5 миллиона евро.

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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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