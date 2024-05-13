«Бавария» попрощалась с Шупо-Мотингом и Сарром

«Бавария» объявила об уходе нападающего Эрика-Максима Шупо-Мотинга и защитника Буна Сарра.

Церемония прощания с игроками состоялась перед игрой с «Вольфсбургом» (2:0) в 33-м туре бундеслиги. Игроки покинут мюнхенский клуб на правах свободных агентом, так как их контракты истекают в июне 2024-го.

32-летний француз Сарр провел за «Баварию» 33 матча, забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи.

На счету 35-летнего камерунца Шупо-Мотинга — 122 матча, 38 голов и 13 результативных передач.