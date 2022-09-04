Экс-вратарь «Рубина» Арлаускис после года без клуба продолжит карьеру в Румынии

Вратарь Гедрюс Арлаускис подписал контракт с румынским клубом «Университатя», сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 34-летним литовцем рассчитано до лета 2023 года. Игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.

Последним клубом Арлаускиса был «Клуж», за который он выступал с марта по сентябрь 2021 года. Также он играл за казанский «Рубин», «Стяуа», «Уотфорд», «Эспаньол» и «Аль-Шабаб».