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4 сентября, 06:39

Экс-вратарь «Рубина» Арлаускис после года без клуба продолжит карьеру в Румынии

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь Гедрюс Арлаускис подписал контракт с румынским клубом «Университатя», сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 34-летним литовцем рассчитано до лета 2023 года. Игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.

Последним клубом Арлаускиса был «Клуж», за который он выступал с марта по сентябрь 2021 года. Также он играл за казанский «Рубин», «Стяуа», «Уотфорд», «Эспаньол» и «Аль-Шабаб».

ФК Рубин (Казань)
ФК Университатя
Гедрюс Арлаускис
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