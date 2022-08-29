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Сегодня, 21:07

Агент Фернандеса подтвердил, что «Спартак» сделал предложение «Волосу» о трансфере полузащитника

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Паоло Фернандес.
Фото Соцсети

Агент полузащитника греческого «Волоса» Паоло Фернандеса Альберто Ботинес в разговоре с «СЭ» подтвердил новость о том, что «Спартак» сделал клубу официальное предложение по покупке игрока.

«Да, «Спартак» очень заинтересован в приобретении Паоло Фернандеса. Они сделали официальное предложение. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Ботинес «СЭ».

Ранее о возможном переходе сообщил менеджер по связям с общественностью «Волоса» Манос Панайотопулос в эфире шоу «Время Волоса».

24-летний испанец прошел академию «Манчестер Сити». Однако играл только за резервную команду «горожан».

Его контракт с греческим клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

ФК Спартак (Москва)
5
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 Зенит 7 5 2 0 17-2 17
2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 - : -
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
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3.09 18:30
Краснодар – Сочи
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Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
4.09 20:00
Спартак – Зенит
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 6 1 2
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Локомотив

 3 1 1
Илья Кутепов

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