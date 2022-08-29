Агент Фернандеса подтвердил, что «Спартак» сделал предложение «Волосу» о трансфере полузащитника

Агент полузащитника греческого «Волоса» Паоло Фернандеса Альберто Ботинес в разговоре с «СЭ» подтвердил новость о том, что «Спартак» сделал клубу официальное предложение по покупке игрока.

«Да, «Спартак» очень заинтересован в приобретении Паоло Фернандеса. Они сделали официальное предложение. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Ботинес «СЭ».

Ранее о возможном переходе сообщил менеджер по связям с общественностью «Волоса» Манос Панайотопулос в эфире шоу «Время Волоса».

24-летний испанец прошел академию «Манчестер Сити». Однако играл только за резервную команду «горожан».

Его контракт с греческим клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.