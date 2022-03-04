Аньелли о необходимости Суперлиги: «Непопадание в Лигу чемпионов может разрушить бюджет клубов»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли считает необходимостью создание европейской Суперлиги.

«Если мы не создадим что-то стабильное, то все развалится, — приводит слова Аньелли AS. — Я уверен в судьях, которые решат, является ли УЕФА монополистом. Нужно иметь возможность зайти на рынок и развивать свой бизнес«.

По словам президента туринского клуба, вопрос в том, почему клубы продолжают нести потери при их доходе.

«Непопадание в Лигу чемпионов может разрушить бюджет многих клубов. Мы достигли момента, когда поляризация велика, а система не работает» , — сказал он.

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.