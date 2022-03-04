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Аньелли: «Европейский футбол нуждается в реформах. УЕФА знал, что я как президент «Ювентуса» работаю над проектом Суперлиги»

Президент «Ювентуса» Аньелли все еще верит в проект Суперлиги
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о проекте европейской Суперлиги.

«Суперлига не провалилась, — приводит слова Аньелли сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. — На мой взгляд, европейский футбол остро нуждается в реформах. УЕФА знал, что я как президент «Ювентуса» работаю над проектом Суперлиги».

По словам президента туринского клуба, проект Суперлиги — это коллективная работа 12 клубов, а не одного человека.

«12 клубов подписали контракт на 120 страниц, и он все еще действует для 11 из них. Компромисс больше не вариант, нам нужны более глубокие реформы. Структура управления не соответствует цели. Я бы думал не об альтернативных продуктах, а о том, как управляется сектор», — сказал он.

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

Источник: https://gianlucadimarzio.com/it/agnelli-superlega-conferenza-dichiarazioni-3-marzo-2022
Футбол
Суперлига (футбол)
ФК Ювентус
Андреа Аньелли
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