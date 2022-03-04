Чеферин о Суперлиге: «Мне надоело. Эти клубы могут играть в своем турнире, но тогда они не смогут играть в наших»

Президент УЕФА Александр Чеферин снова высказался об идее создания европейской футбольной Суперлиги.

«Разговор о Суперлиге — это разговор не о футболе. Мне надоело. Когда мы объединяемся и работаем вместе, они приходят к нам с этим. Это просто нонсенс.

Мне надоело, я устал говорить о проекте, который вообще не связан с футболом. Эти клубы могут играть в своем турнире, но если они сделают это, то не смогут участвовать в наших", — приводит слова Чеферина Cope.

Ранее, 2 января, сообщалось, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» хотят перезапустить проект Суперлиги в 2022 году.

Напомним, 19 апреля 2021 года 12 клубов объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА в Суперлиге проект был приостановлен.