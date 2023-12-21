Булыкин — о Суперлиге: «Хотелось бы, чтобы была целостность футбола и все под эгидой ФИФА и УЕФА»

Бывший форвард «Байера» Дмитрий Булыкин отреагировал на создание Суперлиги.

«Никто не знает, что будет это за Суперлига. Конечно, целостность футбола, хотелось бы, чтоб была, и чтобы было все под эгидой ФИФА и УЕФА. Если они вместе, будет ещё лучше. Их боссы хотят сделать отдельно и все деньги хотят зарабатывать дальше. Если ещё и суд разрешил, то создание Суперлиги просто неизбежно. Но здесь будет интересно противоборство между УЕФА, ФИФА и этой Суперлигой. Наверняка будут дисквалифицировать из разных турниров», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат проведения европейского турнира.