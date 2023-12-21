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Смородская: «Зенит» и «Краснодар» точно смогли бы участвовать в Суперлиге»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что российские клубы достойны играть в Суперлиге, но в ближайшее время этого не случится.

«Сейчас, когда отстранены от всего, конечно, российские клубы не будут в Суперлиге. Но позже я вполне себе это представляю. Сейчас многие клубы не захотят играть с российскими командами из-за их позиции относительно СВО. «Зенит» точно мог бы участвовать, «Краснодар». Есть клубы, которые могут туда попасть», — приводит слова Смородской Metaratings.ru.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат проведения европейского турнира.

Источник: Metaratings.ru
Суперлига (футбол)
Ольга Смородская
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