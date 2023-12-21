Орещук: «Попасть в Суперлигу у нас меньше шансов, чем вернуться в еврокубки»

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук обсудил перспективы создания Суперлиги и участия в ней клубов из России.

«Мне кажется, в данной ситуации тяжело нам будет туда залезть. Но зато есть шанс попасть в еврокубки, в ту же Лигу чемпионов. Мне кажется, попасть в Суперлигу у нас меньше шансов, чем вернуться в еврокубки. Нам тяжело будет бодаться в этой лиге, потому что качественные иностранцы в ближайшее время к нам не поедут, а те, которые есть, не на уровне для серьезных задач», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат проведения европейского турнира.