Горячие фанаты, влиятельный президент и наследие Реброва. Что ждет Черчесова в «Ференцвароше»

Рассказываем о команде, которую возглавил бывший главный тренер сборной России.

Возрождение из пепла

Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош».

Первое, о чем принято говорить применительно к венгерскому клубу, — это его колоссальная популярность и титулы. «Ференцварош» 32 раза становился чемпионом страны и 23 раза завоевывал Кубок Венгрии.

В девизе «зеленых орлов» есть слова: «Мы побеждаем, даже когда нас нокаутируют». И эта фраза словно специально придумана для смутного времени, которое «Ференцварош» пережил в первом десятилетии XXI века. Руководство наделало массу ошибок и загнало клуб в экономический кризис, что привело к отзыву лицензии. Потом через суд ее восстановили, но все ровно «Фради», как зовут команду болельщики, провели какое-то время в низших дивизионах.

В элиту удалось вернуться к 110-му дню рождения клуба, уже при английских владельцах, однако те, погасив все долги, посчитали футбольный бизнес в Венгрии непрактичным и продали «Ференцварош» за символическую сумму в 1 евро. Так что в 2011-м клуб стал писать новую историю, а его президентом стал известный политик Габор Кубатов. В прошлом году портал деловых и финансовых новостей Napi.hu включил его в число десяти самых влиятельных людей Венгрии.

Впрочем, у Кубатова, как и у каждой заметной личности, хватает злопыхателей. Например, ряд источников обвинял его в создании входившей в структуру клуба охранной фирмы, где были устроены выходцы из самых радикальных фанатских группировок «Ференцвароша», у многих из которых криминальное прошлое. Поговаривали о том, что хулиганов использовали и в политических целях, но в многочисленных историях слишком много нестыковок.

Достаточно вспомнить затяжное противостояние руководства клуба и его самых активных болельщиков. Фанатов категорически не устраивала система допуска на построенный в кратчайшие сроки и обошедшийся в 45 миллионов евро суперсовременный стадион. Купить билет можно было только при наличии фан-карты, при проходе на трибуны считывались отпечатки пальцев, и полученные данные сверялись с данными полиции.

Дошло до того, что болельщики долго бойкотировали игры и даже пропустили золотой матч, когда в 2016-м «Ференцварош» выиграл свой первый титул за двенадцать лет. Однако в итоге все закончилось переговорами, в которых президент участвовал лично, и после взаимных уступок стороны наконец-то пришли к устроившему всех компромиссу.

Разрыв с Ребровым

Примирение почти совпало с настоящим взлетом «зеленых орлов». А так как руководству «Ференцвароша» было недостаточно только внутренних успехов, после пяти лет работы оно отправило в отставку регулярно проваливавшегося в Европе немца Томаса Долля. В процессе поиска нового тренера появилась кандидатура Сергея Реброва, чему, как говорят, поспособствовал работавший в тот момент в скаутской службе экс-капитан «Фради» и трехкратный чемпион Венгрии Сергей Кузнецов.

Переговоры получились сложными, но стороны ударили по рукам, оговорив солидные бонусы за успехи в еврокубках. Многим поставленные цели казались нереальными, однако итог работы Реброва получился фантастическим. К трем чемпионским титулам он добавил участие в Лиге Европы, где «Ференцварош» опередил обыгранный в Москве ЦСКА (1:0), и первый за 25 лет прорыв в групповой раунд Лиги чемпионов. Да, там удалось набрать только одно очко в матче с киевским «Динамо», однако и проигранные встречи с «Барселоной» и «Ювентусом» остались в памяти надолго. В Турине венгры даже открыли счет, и сделавший это Узуни скопировал фирменное празднование Криштиану Роналду, но португалец, подаривший потом сопернику футболку, ответил на это своим голом, а на последних минутах «Старая синьора» склонила чашу весов в свою пользу.

Ferencvarosi's Myrto Uzuni celebrated like Cristiano Ronaldo after scoring against Juventus yesterday.



Uzuni then asked Cristiano for his kit at full-time. A dream come true for the 25-year old. ? pic.twitter.com/o2K5Sa2CIf — FutbolBible (@FutbolBible) November 25, 2020

После такой красивой истории казалось, что Реброва и «Ференцварош» ждет долгая и счастливая совместная жизнь, однако за несколько месяцев до окончания прошлого сезона тренер сообщил о своей отставке, несмотря на действовавший еще год контракт. Как уверял президент, для него это стало полной неожиданностью и он как привыкший говорить прямо человек даже не предполагал, что есть некие непреодолимые разногласия. Тренер же перед уходом дал более откровенный комментарий.

«После того как в начале года в трансферной политике «Ференцвароша» возникли определенные нюансы, я сказал президенту, что не согласен с некоторыми вещами. Считаю, что после трех чемпионских титулов, после выходов в Лигу Европы и Лигу чемпионов точно заслуживаю, чтобы перед приглашением новых игроков мое мнение было услышано. Президент меня заверил, что не будет никаких трансферов без моего согласия, а после этого клуб подписал еще одного новичка.

Я, конечно же, отреагировал на эту ситуацию и в беседе со своим агентом Варгой сказал, что так дальше работать не буду. Слов о том, что разрываю контракт, ухожу, — не было. Я попросил менеджера передать это руководителю клуба только для того, чтобы мы встретились и за круглым столом решили все вопросы. Прошло уже почти четыре месяца, но встреча так и не состоялась, хотя президент не раз говорил журналистам, что хочет со мной поговорить, — заявил Ребров в интервью «Команде № 1».

Интернационал с украинским нападающим и бывшим зенитовцем

В общем, у каждого своя правда. Но очевидно, что амбиции клуба никуда не делись. Отсюда разочарование работой австрийца Петера Штегера. Под его началом «Ференцварош» оступился на пороге Лиги чемпионов, хотя в ответном матче с «Янг Бойз» вел в счете. В национальном первенстве, несмотря на лидерство, уйти в отрыв не удалось, а в Лиге Европы победа над «Байером» с Андреем Луневым в воротах мало кого утешила после пяти поражений и потери шансов даже на место в Лиге конференций.

От Станислава Черчесова будут ждать совсем других результатов и уровня работы, о целях которой президент клуба рассказывал в интервью Origo. Кубатов не строит воздушных замков, обозначив в качестве ориентиров стабильно играющих в еврокубках представителей Восточной Европы — пражскую «Славию», загребское и киевское «Динамо», — а также хочет, чтобы футбол стал бизнесом и обеспечивал стабильный бюджет.

«Основная цель заключалась в том, чтобы продавать одного игрока каждый год. Мы знаем, что многие скауты следят за лучшими командами Венгрии, поэтому для «Ференцвароша» важно стабильно занимать первое место и успешно выступать в еврокубках», — подчеркнул Кубатов.

Согласно данным Transfermarkt.de, в этом сезоне у «зеленых орлов» отрицательный трансферный баланс, а достойную компенсацию в 900 тысяч евро принес только переход в «Легию» ключевого опорного полузащитника — украинца Харатина. Его уход — странная история. Спортивный директор клуба Тамаш Хайнал рассказал о неожиданно поступившем предложении и высказал мнение, что это инициатива футболиста. Но есть и другая версия.

«Харатин пришел вчера ко мне в час ночи и сказал, что руководство «Ференцвароша» продало его в «Легию». Он сам ничего не знал, был в шоке. В 5 часов утра у него уже был самолет. Сказал, что надо лететь на медосмотр. Мне ничего не оставалось, кроме как отпустить его. Он вернется в расположение сборной 2 сентября, после матча с Казахстаном», — рассказывал журналистам главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Как бы там ни было, продали футболиста за большую сумму, чем в свое время выплатили «Заре». Да и в целом стоит заметить, что венгерский клуб не разбрасывается деньгами. Например, хавбека сборной Боснии Бешича после его ухода из «Эвертона», а также вернувшегося с Ближнего Востока опытного немца Марина подписали на правах свободных агентов.

В целом же нынешний состав — настоящий интернационал, где есть игроки различных сборных. Защитник Блажич недавно играл за Словению против российской команды в отборе на ЧМ-2022. На Евро-2020 выступали венгр Ботка, украинец Зубков и словенец Мак, чьи возможности хорошо известны со времен «Зенита». Стабильно вызывается в сборную Албании лучший снайпер «Ференцвароша» Узуни. Словом, качественных и талантливых игроков хватает, а насколько удастся реализовать их потенциал и вывести команду на новый уровень, покажет работа Черчесова.