Интервью главного тренера сборной России «Коммент.Шоу».

После возвращения в Москву из Марибора, где сборная России обыграла Словению и вышла на первое место, Валерий Карпин ответил на вопросы в прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«СЭ» записал главное.

О схеме с тремя центральными защитниками

В конце игры со Словенией мы понимали, что будет большой навал на наши ворота. Будут грузить в штрафную. К тому же у словенцев вышел высокий нападающий. В последние минуты мы были прижаты к воротам, поэтому и выпустили центрального защитника. Появление Чистякова, который лучше всех играет головой в нашей лиге, был оправдан. Естественно, когда счет на табло, можно говорить все что угодно.

Примерно то же самое произошло и со словаками. После катастрофического первого тайма хуже быть не могло. Мы мало отрабатывали схему 5-4-1, поэтому Баринов опустился к защитникам, а другие сузились. Эта схема знакома хотя бы чуть-чуть. Многие клубы так играют, это схема не новая. Баринов в некоторых моментах опускался и в первом тайме. Это был мой замысел, который я, наверное, не донес. На пресс-конференции я сказал, что я идиот, именно поэтому. Футболистам я сказал, что я ##### [чудак]. Они пытались делать все правильно, но не получалось. Я их запутал. Короче, катастрофа. Не было смысла тратить время на замену, когда можно было переместить Баринова.

О прессинге

Удивила ли Словения? Нет. Игра складывалась так, как мы ожидали. В первые минуты был натиск. Мы знали об этом и говорили, что нужно быть внимательными, чтобы не сломаться. Потом игра выравнялась. Мы, может, чуть получше даже стали выглядеть. Отдельно работали с Иличичем.

В матче Хорватия — Словакия результат удивил, да. У нас получилось 17 минут прессинга с Хорватией. С Кипром был прессинг, мы владели мячом. То же самое было и с Мальтой. А со Словакией прессинг не получался, поэтому его и не было. Это моя вина. Со Словенией был хороший прессинг в первом тайме.

Да, после Словакии можно сказать, что Карпин — фартовый. И сама команда фартовая. А по жизни я так сказать не могу. Ничего не сверху не падало. Никогда.

Об уровне игроков

Футболисты сборной превзошли мои ожидания. Реально хорошие и сильные игроки. При профессиональном подходе каждый из сборной мог бы выступать в европейских чемпионатах.

Соглашусь, что в октябре физическая форма игроков чуть-чуть лучше, чем в сентябре. В сентябре игроки «Спартака» приехали подубитые психологически. У них не все хорошо складывалось в чемпионате, еще и проиграли «Бенфике». А у «Локомотива» все было великолепно. Сейчас же у «Локомотива» серия без побед.

Какого игрока я вызвал бы из своего поколения? Наверное, Онопко. Он бы и центрального защитника смог сыграть, и опорного полузащитника. Придал бы агрессии в хорошем понимании.

О капитанской повязке

Мне сказали: «Давайте Лехе Сутормину дадим повязку». Мы и дали. Почему не Сафонов? Я знал, что он будет играть, но, по мне, капитан должен быть на поле. Хотел ли я сам быть капитаном, когда играл? Что значит «хотел»: давали повязку — был капитаном, не давали — не был. Повязка для того, чтобы быть капитаном, не нужна.

И Захарян может быть капитаном, и Сафонов. Ну и что? Да, 18-летний капитан. Сборная России — это команда, на этом все. Почему вы говорите, что обязательно должен быть капитан? Я не согласен. Не должен. Ребята сами мне говорят: «Георгич, мы поговорили: сборная — это сборная, а клуб — это клуб. Здесь всегда разные игроки. Кого-то вы вызовете, а другого — нет. Мы сейчас выберем капитана, а вы его на следующий сбор не вызовете». Что меняется из-за наличия или отсутствия повязки? Капитан должен вывести команду на поле и бросить монетку. Ну, вывел Сутормин команду на поле. И что случилось?

Капитанская повязка на чемпионате мира? Если мы попадем на финальный турнир, будем собраны месяц или больше, то выберем одного капитана. Потому что это будет долгий срок.

У меня не было такого, что я давал какому-то игроку повязку, а он отказывался. Но я допускаю, что такое возможно. Для какого-то игрока это, возможно, лишняя ответственность и давление. Может, так. Да, я назвал повязку тряпочкой, но не жалею об этом.

О дефицитной позиции

Сейчас самая проблемная позиция в сборной — крайние защитники. Даже по количеству. Нападающие есть. Хорошие и плохие, любые. Не забивают? Они создают моменты, помогают, работают.

Ну, Смолов не забивает полтора месяца — и что? Он приносит огромную пользу команде и без голов. Сколько мячей он подбирает, сколько отдает.

О шансах на ЧМ-2022 и «Валера! Валера!» в раздевалке

По поводу опасения за ноябрьские матчи: я верю, что футболисты не начнут думать, что дело пошло. Ничего еще не пошло. Может, и не пойдет. Да, сейчас кое-как результата добиваемся, и слава богу. Все идеально? Нет. Работы еще очень много. Никому нельзя расслабляться. Если что-то у игроков в этот месяц пойдет не так, то буду звонить, разговаривать. В этом и заключается работа тренера сборной. Думаете, он только смотрит игры и пиво пьет?

Культ личности Карпина в сборной? С одной стороны, мне пофиг. С другой — хватит. То же видео из раздевалки — я вообще такое не люблю. Выиграли — выкладывают, а когда проигрывают — нет. Видео из раздевалки после Словении было ненужным. За это понесут ответственность. Возможно, будет увольнение.

Игроков сто процентов надо будет заставить выучить все слова. Сначала гимн, а потом «Валера! Валера!». Не все просто поют гимн. С танцами в раздевалке ничего не буду делать. Если выйдем в Катар, то будем танцевать, но не в раздевалке.

О лидерах

Сейчас лицо сборной — это Баринов, Кузяев, Джикия. По мне, Дивеев уже стал лицом команды. По поводу улучшения атмосферы в команде — здесь все может измениться, риск есть всегда. Даже на этом сборе обсуждали, что все меняется слишком быстро. Глушаков был на сборе, не успел восстановиться — уехал. Макаров был — уехал, надо еще одного вызывать. На октябрьском сборе была большая текучка, это не очень хорошо. Агаларов и Адамов — хорошие и скромные футболисты. Естественно, очень воспитанные. Агаларов — дагестанец, а Адамов — чеченец. Произвели очень приятное впечатление.

О диете, сахаре и тортиках

У нас в России о диетах услышали недавно. А в мире это нормально. В сентябре многие были в красной зоне по проценту жира. В октябре был один, которого не было в сентябре. Джикия сейчас в желтой зоне. Агаларов в зеленой зоне, с ним все нормально. Смена питания никак не влияет на их состояние. Это все бред. Мы убрали сахар, но он есть во фруктах. Я на этих сборах пил кофе с медом и не умер же.

Не ожидал, что ребята приедут на октябрьский сбор в таком состоянии. Я счастлив, что так все получилось. У нас было много разговоров об этом. Я не могу повлиять на тренировки в клубах, но смог повлиять на их питание и физическую форму. Многие стали придерживаться того, что увидели в сборной, потому что поняли: это помогает.

Мы просто убрали те вещи, которые не нужны. Футболисту не нужен торт во время соревновательного периода. Раз в неделю можно, но потом ты себя держишь в руках. Нужно разгружать себя, чтобы не сойти с ума. Многие спрашивали: «Георгич, почему нам раньше об этом не говорили?» Европейские футболисты знают об этом с детства. Они слышат об этом каждый день и заполняют анкету с утра. В сборной такие анкеты тоже есть. У меня это было и в «Спартаке».

О штрафах в команде

За все время один раз было опоздание — Гильерме. Оштрафовал Смолова на тысячу рублей за то, что пришел в белой майке, а не в красной. Куда идут деньги? В общак, который держит Джикия.

О вакцинации

Мы каждому игроку сделали тест на антитела. И не у всех они есть. Они снижаются со временем. У меня, например, после вакцинации было 20, а сейчас — 8. Некоторые люди добровольно вакцинируются. А с другими что делать? Нельзя заставить. Хочешь болеть — болей. Потом из-за тебя сборная проиграет. Если у тебя нет ответственности, что тут сделаешь? Риск серьезный. Я не могу сказать: «Если ты невакцинированный, я тебя не вызову в сборную». Я сделал прививку и в декабре буду делать еще.

О Сафонове

Когда что-то происходит, то я принимаю решение поговорить с игроком лично. И плохое, и хорошее. Семейная драма Сафонова? С ним Кафанов разговаривал, я его не трогал. Со слов Кафанова, спад в форме Сафонова был связан с этим. Когда это все вылезло на всеобщее обозрение, это закончилось. Я общаюсь с вратарями. На теории, например. На тренировках вратари работают отдельно, у них свои упражнения. Большую часть времени они проводят на другом участке поля.

О Дзюбе

Если Дзюба будет хорошо выглядеть, а мы посчитаем, что он нам помощник, — пригласим в сборную. В сентябре выглядел хорошо? Но он же отказался. Может быть, он еще раз откажется. В следующий раз напишу: «Ну что, набрал форму?» Если скажет, что да, тогда включу в расширенный список, может быть. Говорите, Дзюба обиделся на то, что я сказал про клоуна? Я никого клоуном не называл. Я говорил о шутках. Вы уже сами все додумываете.

О Миранчуке

Идеальный расклад — если российские игроки будут выступать в европейских чемпионатах по 90 минут. Было бы лучше, играй Миранчук не по 10 минут в «Аталанте», а в «Сампдории» все 90. При этом в сборной он абсолютно не уступает по физическому состоянию остальным игрокам, а даже превосходит их. Это нормально — Миранчук тренируется против Иличича и всех остальных. Там он даже на тренировках может улучшить себя.