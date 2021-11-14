Обозреватель «СЭ» заступается за российского автора победного гола Хорватии в решающем матче за выход на ЧМ-2022 и задается рядом вопросов к штабу.

Первая реакция — ну как?! Как же так, Федор?! Опытный мужик, 34 года, повидавший в футболе все, пять лет выступающий за сборную, вышедший с ней в четвертьфинал ЧМ-2018, всегда отличавшийся, прежде всего, надежностью. Как же ТАКОЙ игрок не просчитал, что, пропусти он мяч дальше после подачи с фланга, тот просто укатился бы в сторону и момент потерял бы остроту. Ведь замкнуть передачу никто из хорватов не успевал.

Но когда первая боль и разочарование немного утихли, вектор мыслей сменился. Вы просто поставьте себя на место Кудряшова. Тебя возят 80 минут на тяжелом поле, которое мешает не только атакующим, но и обороняющимся. Пытаются разрывать по центру и на флангах, один из которых и прикрывал Федор. Ты почти не видишь мяча, ни о какой контригре речь не идет с самого начала, а позади уже почти весь матч. Усталость вдавливает в газон словно гидравлический пресс. И по закону подлости в самый неподходящий момент начинает сводить мышцы.

Секундное затмение ветерана — и в Катар едем не мы, а хорваты. Но насколько в результате виноват именно Кудряшов? Не более, чем любой другой полевой игрок. Совершенно точно, не настолько, как Смолов, Бакаев, Головин, Ионов, призванные созидать, но не способные даже зацепиться за мяч на чужой половине. Плохое покрытие? Не смешите! Лучше спросите о нем у Модрича, раскидывавшего передачи любой сложности и длины при минимальном количестве брака на протяжении всех 90 минут. Или у Перишича, регулярно накручивавшего оппонентов на своем левом фланге в опасной близости от нашей штрафной. Кстати, на противоположном, кудряшовском краю, куда Златко Далич поначалу определил Влашича, было поспокойнее. Недаром же экс-армейца уже на 58-й минуте заменил Петкович.

Валерий Карпин тысячу раз прав, говоря после финального свистка, что «если мы не хотим получать мяч, то ничего не получится». Грамотно объясняет выбор Смолова, а не Заболотного в старте. Правильно полностью берет вину за поражение на себя — это благородно, это оценит команда, это просто по-людски.

Но тем не менее вопросы остаются. Почему нельзя было начать встречу с пятью защитниками, а не с четырьмя? Раз уж изначально понятно, что соперник выше по классу, индивидуальному мастерству, что наш главный шанс в том, чтобы не дать хорватам забить. Так ставьте даже не автобус, а танк — чего стесняться-то? Жизнь показала, что при квартете защитников и дополнительном человеке в средней линии/атаке мы впереди все равно ничего создать не смогли.

Почему россияне адресно не давили на Ловрена, не открывались именно в его зону, зная, насколько регулярно Деян в последнее время косячит в «Зените»?

Почему остался в запасе Миранчук? Да, Алексей сейчас далек от лучших кондиций, почти не выходит на поле в «Аталанте», но придержать мяч, нарваться на фол со стороны соперника, тем самым дав передышку обороне (включая бедолагу Кудряшова) хавбек способен.

Почему рядом с Миранчуком на лавке всю встречу просидел Ерохин, автор дубля в ворота Кипра, футболист физически мощный, что дает дополнительные козыри на раскисшем поле?

Почему коррективы последовали в начале второй половины, а не перед первым таймом с учетом погодных условий?

Почему, в конце концов, до команды до стартового свистка не дошло то самое «если мы не хотим получать мяч, то ничего не получится»?

Далек от мысли вешать на Карпина всех собак. При всех вопросах на поле выходил не он. Очень хочется верить, что сплитский урок будет усвоен и в марте мы увидим результаты работы над ошибками. Что в стыках Россия предстанет смелой, сбалансированной командой, где каждый четко знает, что должен делать в каждой конкретной игровой ситуации. Что мы не станем прижиматься к своим воротам в расчете на серию пенальти, а решим все до ее начала.

Не сомневаюсь, что Карпин знает, что нужно для этого сделать. Главное, верно донести свои мысли до команды.

P.S. А Кудряшову желаю стойкости и короткой памяти — сейчас долгая для него не к месту. Все еще будет, Федор!