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Хорватия — Россия: Кудряшов виноват. Но он не виноват

Вячеслав Короткин
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Сегодня, 22:45
Федор Кудряшов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Кудряшов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Обозреватель «СЭ» заступается за российского автора победного гола Хорватии в решающем матче за выход на ЧМ-2022 и задается рядом вопросов к штабу.
Хорватия — Россия
14&nbsp;ноября. Сплит. Хорватия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:0. Россия забыла, что для попадания на ЧМ-2022 против Хорватии нужно играть в футбол

Первая реакция — ну как?! Как же так, Федор?! Опытный мужик, 34 года, повидавший в футболе все, пять лет выступающий за сборную, вышедший с ней в четвертьфинал ЧМ-2018, всегда отличавшийся, прежде всего, надежностью. Как же ТАКОЙ игрок не просчитал, что, пропусти он мяч дальше после подачи с фланга, тот просто укатился бы в сторону и момент потерял бы остроту. Ведь замкнуть передачу никто из хорватов не успевал.

Но когда первая боль и разочарование немного утихли, вектор мыслей сменился. Вы просто поставьте себя на место Кудряшова. Тебя возят 80 минут на тяжелом поле, которое мешает не только атакующим, но и обороняющимся. Пытаются разрывать по центру и на флангах, один из которых и прикрывал Федор. Ты почти не видишь мяча, ни о какой контригре речь не идет с самого начала, а позади уже почти весь матч. Усталость вдавливает в газон словно гидравлический пресс. И по закону подлости в самый неподходящий момент начинает сводить мышцы.

14&nbsp;ноября. Сплит. Хорватия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:0. Как Россия и Хорватия бились под ливнем: поле затопило, мяч плавал. Самые тяжелые условия сборной при Карпине

Секундное затмение ветерана — и в Катар едем не мы, а хорваты. Но насколько в результате виноват именно Кудряшов? Не более, чем любой другой полевой игрок. Совершенно точно, не настолько, как Смолов, Бакаев, Головин, Ионов, призванные созидать, но не способные даже зацепиться за мяч на чужой половине. Плохое покрытие? Не смешите! Лучше спросите о нем у Модрича, раскидывавшего передачи любой сложности и длины при минимальном количестве брака на протяжении всех 90 минут. Или у Перишича, регулярно накручивавшего оппонентов на своем левом фланге в опасной близости от нашей штрафной. Кстати, на противоположном, кудряшовском краю, куда Златко Далич поначалу определил Влашича, было поспокойнее. Недаром же экс-армейца уже на 58-й минуте заменил Петкович.

Валерий Карпин тысячу раз прав, говоря после финального свистка, что «если мы не хотим получать мяч, то ничего не получится». Грамотно объясняет выбор Смолова, а не Заболотного в старте. Правильно полностью берет вину за поражение на себя — это благородно, это оценит команда, это просто по-людски.

14&nbsp;ноября. Сплит. Хорватия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:0. Федор Кудряшов после матча. Наша новая боль — автогол Кудряшова. Федор отправил Россию в стыки, а не на чемпионат мира

Но тем не менее вопросы остаются. Почему нельзя было начать встречу с пятью защитниками, а не с четырьмя? Раз уж изначально понятно, что соперник выше по классу, индивидуальному мастерству, что наш главный шанс в том, чтобы не дать хорватам забить. Так ставьте даже не автобус, а танк — чего стесняться-то? Жизнь показала, что при квартете защитников и дополнительном человеке в средней линии/атаке мы впереди все равно ничего создать не смогли.

Почему россияне адресно не давили на Ловрена, не открывались именно в его зону, зная, насколько регулярно Деян в последнее время косячит в «Зените»?

Почему остался в запасе Миранчук? Да, Алексей сейчас далек от лучших кондиций, почти не выходит на поле в «Аталанте», но придержать мяч, нарваться на фол со стороны соперника, тем самым дав передышку обороне (включая бедолагу Кудряшова) хавбек способен.

Почему рядом с Миранчуком на лавке всю встречу просидел Ерохин, автор дубля в ворота Кипра, футболист физически мощный, что дает дополнительные козыри на раскисшем поле?

Почему коррективы последовали в начале второй половины, а не перед первым таймом с учетом погодных условий?

Сборная России уступила Хорватии прямую путевку на&nbsp;ЧМ-2022. Федор Кудряшов после матча.

Почему, в конце концов, до команды до стартового свистка не дошло то самое «если мы не хотим получать мяч, то ничего не получится»?

Далек от мысли вешать на Карпина всех собак. При всех вопросах на поле выходил не он. Очень хочется верить, что сплитский урок будет усвоен и в марте мы увидим результаты работы над ошибками. Что в стыках Россия предстанет смелой, сбалансированной командой, где каждый четко знает, что должен делать в каждой конкретной игровой ситуации. Что мы не станем прижиматься к своим воротам в расчете на серию пенальти, а решим все до ее начала.

Не сомневаюсь, что Карпин знает, что нужно для этого сделать. Главное, верно донести свои мысли до команды.

P.S. А Кудряшову желаю стойкости и короткой памяти — сейчас долгая для него не к месту. Все еще будет, Федор!

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания 0
Швеция 0
1-й тайм

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия 1
Сербия 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры