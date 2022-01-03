Коронавирус атакует ла лигу. «Реал» начал год с поражения от аутсайдера, «Барселона» в шаге от зоны Лиги чемпионов

Обзор воскресных матчей чемпионата Испании.

Мадрид не вышел из отпуска

Если в АПЛ переносы матчей из-за вспышек коронавируса стали нормой, то в ла лиге другие правила: при наличии 13 здоровых футболистов первой и второй команде нужно играть. Так что уже перенесший первую волну заражений «Реал» не стал устраивать истерику после положительных тестов у Винисиуса Жуниора, Камавинга, Вальверде и Куртуа. Карло Анчелотти согласился, что санитарный протокол требует уважения и нужно продолжать играть.

Возможно, в более тяжелой ситуации реакция итальянца была бы иной, но лидер чемпионата, по сути, легко отделался, и Куртуа быстро вернулся в строй. Соответственно до первого за год появления в воротах украинца Лунина дело не дошло, а проблемы в гостях у сражающегося за выживание «Хетафе» возникли из-за грубых ошибок защитников. Одну из них за авторством завозившегося с мячом Эдера Милитау использовал обокравший защитника Энес Юнал.

Показалось — несчастный случай. Тем более, «Реал» владел инициативой, и после серии моментов, включая попадание Модрича в перекладину, ответный гол казался делом времени. Однако Анчелотти был недоволен и уже в перерыве освежил левый фланг связкой Марселу — Азар. Только стало еще хуже. Мадридцы провели унылый второй тайм, не особо напрягая Сорию, и начали год с поражения, чего в ла лиге с лидером не случалось с октября. «Мы сегодня были в отпуске», — признался Анчелотти.

«Хетафе» же словно начал новую жизнь, отпраздновав первую за девять лет победу над «Королевским клубом». Хотя правильнее говорить о плодах работы Кике Санчеса Флореса. До его назначения за восемь туров было набрано всего одно очко, а после смены тренера — 17 в 11 матчах, что позволило покинуть зону вылета.

«Атлетико» вернулся в четверку

У команды Диего Симеоне появилась идеальная возможность выйти из кризиса — после серии из четырех поражений в очном споре превзойти выскочек, вытеснивших чемпиона из квартета лидеров. Да, обходивший «матрасников» стороной коронавирус выбил из строя Коке, Гризманна, Эрреру и Жоау Феликса, однако глубина состава у «Атлетико» серьезнее, чем у «Райо».

«Пчелы» установили печальный рекорд чемпионата, объявив о 17 заболевших футболистах. Первые случаи зафиксировали перед католическим Рождеством, из-за чего Андони Ираола был вынужден на сутки продлить каникулы. Однако в первый рабочий день — после новых положительных тестов — к тренировкам допустили только восемь футболистов.

В итоге место в воротах гостей занял Люка Зидан, не появлявшийся на поле с первого тура, когда сына Зинедина Зидана удалили уже на 16-й минуте. И если обокравший защитника Суарес француза простил, то Корреа уже не промахнулся. Аргентинец в своем роде уникален, так как за последние пять лет он трижды становился автором первого гола «Атлетико» в календарном году.

Второй гол Корреа окончательно остудил пыл «Райо», и встреча превратилась в дорогу с односторонним движением в сторону ворот гостей. Они утешились разве что персональной овацией для Фалькао, которого не забыли фанаты «Атлетико». Ну а герой вечера Корреа не только вернул свою команду в зону Лиги чемпионов, но и с 52 мячами сравнялся с Пауло Футре и вошел в список тридцати лучших бомбардиров за всю историю клуба.

Аспас нокаутировал соперника «Зенита»

Соперник «Зенита» в плей-офф Лиги Европы независимо от исхода этой игры сохранял за собой третье место. При этом андалусийцы не афишировали фамилии игроков, сдавших положительные тесты на коронавирус, а до появления стартовых протоколов журналистам удалось вычислить только одного. Дело в том, что недавно продливший контракт с «Бетисом» Борха Иглесиас был вынужден отказаться от прямого эфира в популярной телевизионной программе.

Однако к игре форвард уже вернулся в заявку, и вопреки опасениям Мануэля Пеллегрини резерв андалусийцев при наличии там Фекира и Тельо не выглядел совсем уже беззубо. Это было важно, так как «Сельта» на «Бенито Вильямарин» стартовала бодро. А неудачный ввод мяча в игру голкипером хозяев Руем Силвой привел к тому, что Гаурдадо а штрафной сбил с ног Серви, и забивающей двузначное число мячей в седьмом сезоне подряд Аспас не промахнулся с «точки». А, поймав кураж, капитан галисийцев еще и забил издевательский второй гол, воспользовавшись беспечностью Виктора Руиса.

В итоге «Бетису» не помогли ни перерыв, ни замены. Территорией во второй половине матча он владел, но не более. Скорее для хозяев все могло сложиться еще печальнее, если бы удар Санти Мины не приняла на себя штанга. Для зелено-белых это второе поражение подряд после серии из четырех побед, однако до первой встречи с «Зенитом» все еще может несколько раз измениться. С добавившим изюминки Фекиром «Бетис» — совсем другая команда.

Неожиданный герой

Каталонцы взорвали информационное пространство, несмотря на жесточайший финансовый кризис оформив трансфер Феррана Торреса из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро. Но прежде чем новичок получит право сыграть за новую команду, «Барселона» должна разгрузить платежную ведомость для соответствия действующему в ла лиге потолку зарплат. Клуб попробует наконец-то избавиться от Филиппе Коутинью и Юмтити, а кроме того в январе столицу Каталонии может покинуть Дембеле, переговоры с которым о новом контракте завершились провалом. Эти продажи актуальны еще и в свете переговоров о возможном переезде на «Камп Ноу» Мораты.

Но если на решение данных проблем у «Барсы» есть весь январь, то собрать состав на игру с «Мальоркой» было куда более сложной задачей. Сине-гранатовых накрыла вспышка коронавируса, количество зараженных росло в геометрической прогрессии, и накануне игры Хави заявил о 17-18 потерях, назвав безумием нежелание лиги переносить игру. Правда, из полутора десятков оставшихся вне заявки футболистов семеро травмированы, причем Депай, Ансу Фати и Педри уже приступили к тренировкам.

Barcelona will be missing at least 15 players for their match against Mallorca ? pic.twitter.com/52A5tL0XYh — ESPN FC (@ESPNFC) January 2, 2022

Из-за этого каталонцы почти наполовину заполнили заявку игроками «Барселоны-Б» и команды U-19, а заявления о возможном переносе матча вызвало недовольство в «Мальорке». Возглавляющий островитян Луис Гарсия напомнил о том, что его команда — одна из самых пострадавших в лиге, тогда как резервисты сине-гранатовых по своему уровню вполне могут выходить в стартовом составе любой команды ла лиги.

В общем, жизнь продолжается, и на стадионе «Мальорки» прошли торжественные мероприятия, посвященные открытию фрески с портретом Самюэля Это'О. Камерунец посетил игру своих бывших команд и получил в подарок именную футболку красно-черных, а перед стартовым свистком тепло поприветствовал старого друга Хави.

Что касается непосредственно матча, то он проходил под диктовку гостей, и самой заметной фигурой стал Люк де Йонг. Голландец, который, как считается, не вписывается в стиль нынешнего штаба и был приглашен Роналдом Куманом, в первом тайме попал в штангу, эффектным ударом «ножницами» сотряс перекладину и, наконец, открыл счет, наказав вратаря за ошибку на выходе.

Этого — а еще фантастического сэйва тер Штегена в компенсированное время — оказалось достаточно для победы, позволившей одним махом оставить за спиной «Реал Сосьедад» с «Райо Вальекано» и подняться на пятое место. При Хави «Барса» разучилась проигрывать на чужих полях (+2=2) и всего на одно очко отстает от лигочемпионского квартета.