Винисиус получил приз за благотворительность на церемонии вручения «Золотого мяча»
Нападающий «Реала» Винисиус стал обладателем премии имени Сократеса, вручаемой за участие в благотворительных проектах и гражданскую активность.
Церемония вручения «Золотого мяча» проходит в театре «Шатле» в Париже. Премия Сократеса была учреждена в прошлом году.
23-летний браизлец является учредителем Vini Jr Institute — образовательного приложения для бедных студентов. В 2023-м году сумма его инвестиций превысила 1 миллион евро.
«СЭ» ведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|11
|9
|1
|1
|23-8
|28
|
2
|Жирона
|11
|9
|1
|1
|25-13
|28
|
3
|Атлетико
|10
|8
|1
|1
|25-9
|25
|
4
|Барселона
|11
|7
|3
|1
|23-12
|24
|
5
|Р. Сосьедад
|11
|5
|4
|2
|20-14
|19
|
6
|Атлетик
|11
|5
|3
|3
|18-12
|18
|
7
|Бетис
|11
|4
|5
|2
|14-15
|17
|
8
|Р. Вальекано
|11
|4
|5
|2
|14-15
|17
|
9
|Валенсия
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Лас-Пальмас
|11
|4
|2
|5
|8-10
|14
|
11
|Осасуна
|11
|4
|1
|6
|12-16
|13
|
12
|Хетафе
|11
|2
|6
|3
|13-16
|12
|
13
|Севилья
|10
|2
|4
|4
|16-15
|10
|
14
|Кадис
|11
|2
|4
|5
|10-16
|10
|
15
|Вильярреал
|10
|2
|3
|5
|12-16
|9
|
16
|Алавес
|11
|2
|3
|6
|9-16
|9
|
17
|Мальорка
|11
|1
|6
|4
|12-16
|9
|
18
|Сельта
|11
|1
|3
|7
|10-19
|6
|
19
|Гранада
|10
|1
|3
|6
|15-25
|6
|
20
|Альмерия
|11
|0
|3
|8
|14-31
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.10
|22:00
|
Жирона – Сельта
|1 : 0
|28.10
|15:00
|
Альмерия – Лас-Пальмас
|1 : 2
|28.10
|17:15
|
Барселона – Реал
|1 : 2
|28.10
|19:30
|
Мальорка – Хетафе
|0 : 0
|28.10
|22:00
|
Кадис – Севилья
|2 : 2
|29.10
|16:00
|
Бетис – Осасуна
|2 : 1
|29.10
|18:15
|
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|2 : 2
|29.10
|20:30
|
Атлетик – Валенсия
|2 : 2
|29.10
|23:00
|
Атлетико – Алавес
|2 : 1
|30.10
|23:00
|
Гранада – Вильярреал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|10
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|7
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|6
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Лукас Робертоне
Альмерия
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|9
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|8
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3
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