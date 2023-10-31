Бонмати из «Барселоны» признана лучшей футболисткой года

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати получила «Золотой мяч» как лучшая футболистка года.

25-летняя испанка получила приз из рук сербского теннисиста Новака Джоковича. Бонмати опередила Сэм Керр и Сальму Паральюэло.

Бонмати стала чемпионкой мира в составе сборной Испании на ЧМ-2023, а также чемпионкой Испании и победительницей Лиги чемпионов.