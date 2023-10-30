Беллингем признан лучшим молодым игроком года
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим молодым игроком года до 21 года на церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.
Церемония проходит в театре «Шатле» в Париже.
20-летний англичанин летом этого года перешел из дортмундской «Боруссии» в «Реал». Он провел за мадридцев 13 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 3 голевые передачи.
«СЭ» ведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|11
|9
|1
|1
|23-8
|28
|
2
|Жирона
|11
|9
|1
|1
|25-13
|28
|
3
|Атлетико
|10
|8
|1
|1
|25-9
|25
|
4
|Барселона
|11
|7
|3
|1
|23-12
|24
|
5
|Р. Сосьедад
|11
|5
|4
|2
|20-14
|19
|
6
|Атлетик
|11
|5
|3
|3
|18-12
|18
|
7
|Бетис
|11
|4
|5
|2
|14-15
|17
|
8
|Р. Вальекано
|11
|4
|5
|2
|14-15
|17
|
9
|Валенсия
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Лас-Пальмас
|11
|4
|2
|5
|8-10
|14
|
11
|Осасуна
|11
|4
|1
|6
|12-16
|13
|
12
|Хетафе
|11
|2
|6
|3
|13-16
|12
|
13
|Севилья
|10
|2
|4
|4
|16-15
|10
|
14
|Кадис
|11
|2
|4
|5
|10-16
|10
|
15
|Вильярреал
|10
|2
|3
|5
|12-16
|9
|
16
|Алавес
|11
|2
|3
|6
|9-16
|9
|
17
|Мальорка
|11
|1
|6
|4
|12-16
|9
|
18
|Сельта
|11
|1
|3
|7
|10-19
|6
|
19
|Гранада
|10
|1
|3
|6
|15-25
|6
|
20
|Альмерия
|11
|0
|3
|8
|14-31
|3
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.10
|22:00
|
Жирона – Сельта
|1 : 0
|28.10
|15:00
|
Альмерия – Лас-Пальмас
|1 : 2
|28.10
|17:15
|
Барселона – Реал
|1 : 2
|28.10
|19:30
|
Мальорка – Хетафе
|0 : 0
|28.10
|22:00
|
Кадис – Севилья
|2 : 2
|29.10
|16:00
|
Бетис – Осасуна
|2 : 1
|29.10
|18:15
|
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|2 : 2
|29.10
|20:30
|
Атлетик – Валенсия
|2 : 2
|29.10
|23:00
|
Атлетико – Алавес
|2 : 1
|30.10
|23:00
|
Гранада – Вильярреал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|10
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|7
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|6
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Лукас Робертоне
Альмерия
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|9
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|8
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3
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