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Сегодня, 22:58

Беллингем признан лучшим молодым игроком года

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Джуд Беллингем.
Фото Reuters

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим молодым игроком года до 21 года на церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.

Церемония проходит в театре «Шатле» в Париже.

20-летний англичанин летом этого года перешел из дортмундской «Боруссии» в «Реал». Он провел за мадридцев 13 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 3 голевые передачи.

«СЭ» ведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.

Джуд Беллингем
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 11 9 1 1 23-8 28
2
 Жирона 11 9 1 1 25-13 28
3
 Атлетико 10 8 1 1 25-9 25
4
 Барселона 11 7 3 1 23-12 24
5
 Р. Сосьедад 11 5 4 2 20-14 19
6
 Атлетик 11 5 3 3 18-12 18
7
 Бетис 11 4 5 2 14-15 17
8
 Р. Вальекано 11 4 5 2 14-15 17
9
 Валенсия 11 4 3 4 14-13 15
10
 Лас-Пальмас 11 4 2 5 8-10 14
11
 Осасуна 11 4 1 6 12-16 13
12
 Хетафе 11 2 6 3 13-16 12
13
 Севилья 10 2 4 4 16-15 10
14
 Кадис 11 2 4 5 10-16 10
15
 Вильярреал 10 2 3 5 12-16 9
16
 Алавес 11 2 3 6 9-16 9
17
 Мальорка 11 1 6 4 12-16 9
18
 Сельта 11 1 3 7 10-19 6
19
 Гранада 10 1 3 6 15-25 6
20
 Альмерия 11 0 3 8 14-31 3
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.10 22:00
Жирона – Сельта
 1 : 0
28.10 15:00
Альмерия – Лас-Пальмас
 1 : 2
28.10 17:15
Барселона – Реал
 1 : 2
28.10 19:30
Мальорка – Хетафе
 0 : 0
28.10 22:00
Кадис – Севилья
 2 : 2
29.10 16:00
Бетис – Осасуна
 2 : 1
29.10 18:15
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 2 : 2
29.10 20:30
Атлетик – Валенсия
 2 : 2
29.10 23:00
Атлетико – Алавес
 2 : 1
30.10 23:00
Гранада – Вильярреал
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 10
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 6
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Лукас Робертоне

Лукас Робертоне

Альмерия

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 9 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 8 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
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