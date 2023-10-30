Беллингем признан лучшим молодым игроком года

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим молодым игроком года до 21 года на церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.

Церемония проходит в театре «Шатле» в Париже.

20-летний англичанин летом этого года перешел из дортмундской «Боруссии» в «Реал». Он провел за мадридцев 13 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 3 голевые передачи.

«СЭ» ведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.