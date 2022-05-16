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Marca: «Реал» закрыл сделку по трансферу Мбаппе

В Испании сообщили, что «Реал» закрыл сделку по трансферу Мбаппе
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

«Реал» закрыл сделку по трансферу нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

По данным источника, мадридский клуб не собирается официально объявлять о сделке до тех пор, пока сам 23-летний француз не выступит с заявлением об уходе из «ПСЖ». Источник утверждает, что переход Мбаппе обойдется «Реалу» более чем в 200 миллионов евро.

8 мая сообщалось, что «Королевский клуб» предложил форварду контракт с зарплатой в 40 миллионов евро в год после уплаты налогов с подписным бонусом в размере 180 миллионов евро. Ожидается, что соглашение будет рассчитано на пять лет.

В ночь с 15 на 16 мая во время церемонии награждения лучших футболистов Франции по итогам сезона Мбаппе сообщил, что уже определился со своим будущим и в ближайшее время объявит о своем решении.

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 голов и отдал 26 результативных передач в 45 матчах за «ПСЖ». Контракт футболиста с парижанами действует до конца июня 2022 года, игрок может покинуть клуб на правах свободного агента этим летом.

Источник: https://www.marca.com/futbol/liga-francesa/2022/05/16/6281fbe8ca4741fe5e8b4593.html
Килиан Мбаппе
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 Сельта 37 12 10 15 43-41 46
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 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
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14
 Эльче 37 10 9 18 37-51 39
15
 Хетафе 37 8 15 14 32-38 39
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 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
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