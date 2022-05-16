Marca: «Реал» закрыл сделку по трансферу Мбаппе

«Реал» закрыл сделку по трансферу нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

По данным источника, мадридский клуб не собирается официально объявлять о сделке до тех пор, пока сам 23-летний француз не выступит с заявлением об уходе из «ПСЖ». Источник утверждает, что переход Мбаппе обойдется «Реалу» более чем в 200 миллионов евро.

8 мая сообщалось, что «Королевский клуб» предложил форварду контракт с зарплатой в 40 миллионов евро в год после уплаты налогов с подписным бонусом в размере 180 миллионов евро. Ожидается, что соглашение будет рассчитано на пять лет.

В ночь с 15 на 16 мая во время церемонии награждения лучших футболистов Франции по итогам сезона Мбаппе сообщил, что уже определился со своим будущим и в ближайшее время объявит о своем решении.

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 голов и отдал 26 результативных передач в 45 матчах за «ПСЖ». Контракт футболиста с парижанами действует до конца июня 2022 года, игрок может покинуть клуб на правах свободного агента этим летом.