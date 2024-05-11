«Он покидает Париж без жемчужины в короне». Что пишут мировые СМИ про уход Мбаппе из «ПСЖ»
10 мая Килиан Мбаппе объявил о том, что он покидает «ПСЖ». Новость не стала сюрпризом — еще в феврале многие европейские медиа написали о том, что 25-летний форвард подписал контракт с «Реалом». Что эти медиа пишут теперь?
Франция
На родине футболиста, разумеется, никто не рад. L`Equipe выпустила прощальный текст, который был озаглавлен на испанском: «До свидания и спасибо».
«Вы должны быть Килианом Мбаппе, чтобы превратить информацию, которую все знают, в событие, которое все комментируют...» — начинается статья. Потом идет грустная констатация: «Мбаппе, вероятно, будет лучше в другом месте, а в лиге 1 теперь все будет иначе...»
А вот в RMC Sport подметили, что форвард в своем прощании не упомянул Нассера Аль-Хелаифи.
Le Parisien попрощался холодно — неудивительно, ведь издание поддерживает «ПСЖ»: «Он пришел сказать вам, что уходит! Поскольку на самом деле нет подходящего времени для объявления о расставании, лучше сделать это в солнечный день, за рюмкой. Если это и не донесет до вас суть, то, по крайней мере, создаст шумиху и немного оживит обстановку. Возможно, именно об этом думал Килиан Мбаппе вечером 10 мая, когда неожиданно выложил в соцсетях свое обращение».
Испания
Совсем другие настроения в Испании, что и понятно — ведь одна из главных мировых звезд едет именно туда. Marca в восторге от неминуемости события: «Гордость и деньги не имеют места в этой игре. Аль-Хелаифи ничего не мог сделать. И деньги Катара тоже. И давление со стороны Макрона — то самое, которое сильно повлияло на его решение в 2022 году».
As тоже радуется, за день выпустив несколько текстов. Поиронизировать над парижанами тоже не забыли: «Капитан сборной Франции покидает Париж без жемчужины в короне — соревнования, ради которого он был подписан в 2017 году за 180 миллионов — Лиги чемпионов. Там Мбаппе сделал невозможное, но этого оказалось недостаточно, потому что футбол научил его, что это коллективный, а не индивидуальный вид спорта. Это было главной проблемой «ПСЖ» как проекта за семь лет его пребывания в столице Франции».
Меньше всех радуется прокаталонская sport.es — журналисты издания лишь объяснили, почему «Барселона» не сможет подписать Мбаппе: «Килиан подпишет контракт с головокружительной зарплатой, став, возможно, самым высокооплачиваемым футболистом в мире с зарплатой, близкой к 30 миллионам евро за сезон. Это сумма, недоступная для «Барсы», которой необходимо постоянно сокращать фонд заработной платы».
Англия
Английские клубы некоторое время претендовали на Мбаппе — зимой говорили о «Ливерпуле» и «Арсенале». Теперь, когда ясно, что Килиана не будет в АПЛ, местные издания потеряли к нему всякий интерес.
The Sun констатирует: «Похоже, что «Реал Мадрид» собирает новую эру «галактикос» на «Бернабеу», и Мбаппе присоединится к таким людям, как Винисиус, Джуд Беллингем, Родриго и Федерико Вальверде».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|20
|10
|1
|76-29
|70
|
2
|Монако
|32
|18
|7
|7
|62-42
|61
|
3
|Брест
|33
|16
|10
|7
|50-34
|58
|
4
|Лилль
|32
|15
|10
|7
|48-31
|55
|
5
|Ницца
|32
|15
|9
|8
|37-25
|54
|
6
|Ланс
|32
|14
|7
|11
|42-34
|49
|
7
|Лион
|32
|14
|5
|13
|46-54
|47
|
8
|Ренн
|32
|12
|9
|11
|51-43
|45
|
9
|Марсель
|31
|11
|11
|9
|47-38
|44
|
10
|Монпелье
|32
|10
|11
|11
|41-44
|41
|
11
|Реймс
|32
|11
|8
|13
|39-46
|41
|
12
|Тулуза
|32
|10
|10
|12
|39-42
|40
|
13
|Страсбур
|32
|9
|9
|14
|35-47
|36
|
14
|Нант
|32
|9
|6
|17
|29-49
|33
|
15
|Гавр
|33
|7
|11
|15
|33-43
|32
|
16
|Метц
|32
|8
|5
|19
|34-54
|29
|
17
|Лорьян
|32
|6
|8
|18
|37-63
|26
|
18
|Клермон Фут
|32
|5
|10
|17
|26-54
|25
|10.05
|22:00
|
Брест – Реймс
|1 : 1
|10.05
|22:00
|
Ницца – Гавр
|1 : 0
|12.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лион
|- : -
|12.05
|22:00
|
Марсель – Лорьян
|- : -
|12.05
|22:00
|
Монпелье – Монако
|- : -
|12.05
|22:00
|
Нант – Лилль
|- : -
|12.05
|22:00
|
ПСЖ – Тулуза
|- : -
|12.05
|22:00
|
Ренн – Ланс
|- : -
|12.05
|22:00
|
Страсбур – Метц
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|17
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|22
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2