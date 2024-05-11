«Он покидает Париж без жемчужины в короне». Что пишут мировые СМИ про уход Мбаппе из «ПСЖ»

Кто-то расстроен, кто-то счастлив.

10 мая Килиан Мбаппе объявил о том, что он покидает «ПСЖ». Новость не стала сюрпризом — еще в феврале многие европейские медиа написали о том, что 25-летний форвард подписал контракт с «Реалом». Что эти медиа пишут теперь?

Франция

На родине футболиста, разумеется, никто не рад. L`Equipe выпустила прощальный текст, который был озаглавлен на испанском: «До свидания и спасибо».

«Вы должны быть Килианом Мбаппе, чтобы превратить информацию, которую все знают, в событие, которое все комментируют...» — начинается статья. Потом идет грустная констатация: «Мбаппе, вероятно, будет лучше в другом месте, а в лиге 1 теперь все будет иначе...»

А вот в RMC Sport подметили, что форвард в своем прощании не упомянул Нассера Аль-Хелаифи.

Le Parisien попрощался холодно — неудивительно, ведь издание поддерживает «ПСЖ»: «Он пришел сказать вам, что уходит! Поскольку на самом деле нет подходящего времени для объявления о расставании, лучше сделать это в солнечный день, за рюмкой. Если это и не донесет до вас суть, то, по крайней мере, создаст шумиху и немного оживит обстановку. Возможно, именно об этом думал Килиан Мбаппе вечером 10 мая, когда неожиданно выложил в соцсетях свое обращение».

Фото Global Look Press

Испания

Совсем другие настроения в Испании, что и понятно — ведь одна из главных мировых звезд едет именно туда. Marca в восторге от неминуемости события: «Гордость и деньги не имеют места в этой игре. Аль-Хелаифи ничего не мог сделать. И деньги Катара тоже. И давление со стороны Макрона — то самое, которое сильно повлияло на его решение в 2022 году».

As тоже радуется, за день выпустив несколько текстов. Поиронизировать над парижанами тоже не забыли: «Капитан сборной Франции покидает Париж без жемчужины в короне — соревнования, ради которого он был подписан в 2017 году за 180 миллионов — Лиги чемпионов. Там Мбаппе сделал невозможное, но этого оказалось недостаточно, потому что футбол научил его, что это коллективный, а не индивидуальный вид спорта. Это было главной проблемой «ПСЖ» как проекта за семь лет его пребывания в столице Франции».

Меньше всех радуется прокаталонская sport.es — журналисты издания лишь объяснили, почему «Барселона» не сможет подписать Мбаппе: «Килиан подпишет контракт с головокружительной зарплатой, став, возможно, самым высокооплачиваемым футболистом в мире с зарплатой, близкой к 30 миллионам евро за сезон. Это сумма, недоступная для «Барсы», которой необходимо постоянно сокращать фонд заработной платы».

Фото AFP

Англия

Английские клубы некоторое время претендовали на Мбаппе — зимой говорили о «Ливерпуле» и «Арсенале». Теперь, когда ясно, что Килиана не будет в АПЛ, местные издания потеряли к нему всякий интерес.

The Sun констатирует: «Похоже, что «Реал Мадрид» собирает новую эру «галактикос» на «Бернабеу», и Мбаппе присоединится к таким людям, как Винисиус, Джуд Беллингем, Родриго и Федерико Вальверде».