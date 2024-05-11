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«Он покидает Париж без жемчужины в короне». Что пишут мировые СМИ про уход Мбаппе из «ПСЖ»

Мировые СМИ отреагировали на решение Мбаппе покинуть «ПСЖ»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Кто-то расстроен, кто-то счастлив.

10 мая Килиан Мбаппе объявил о том, что он покидает «ПСЖ». Новость не стала сюрпризом еще в феврале многие европейские медиа написали о том, что 25-летний форвард подписал контракт с «Реалом». Что эти медиа пишут теперь?

Франция

На родине футболиста, разумеется, никто не рад. L`Equipe выпустила прощальный текст, который был озаглавлен на испанском: «До свидания и спасибо».

«Вы должны быть Килианом Мбаппе, чтобы превратить информацию, которую все знают, в событие, которое все комментируют...» начинается статья. Потом идет грустная констатация: «Мбаппе, вероятно, будет лучше в другом месте, а в лиге 1 теперь все будет иначе...»

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А вот в RMC Sport подметили, что форвард в своем прощании не упомянул Нассера Аль-Хелаифи.

Le Parisien попрощался холодно неудивительно, ведь издание поддерживает «ПСЖ»: «Он пришел сказать вам, что уходит! Поскольку на самом деле нет подходящего времени для объявления о расставании, лучше сделать это в солнечный день, за рюмкой. Если это и не донесет до вас суть, то, по крайней мере, создаст шумиху и немного оживит обстановку. Возможно, именно об этом думал Килиан Мбаппе вечером 10 мая, когда неожиданно выложил в соцсетях свое обращение».

Футболист "ПСЖ" Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Испания

Совсем другие настроения в Испании, что и понятно ведь одна из главных мировых звезд едет именно туда. Marca в восторге от неминуемости события: «Гордость и деньги не имеют места в этой игре. Аль-Хелаифи ничего не мог сделать. И деньги Катара тоже. И давление со стороны Макрона то самое, которое сильно повлияло на его решение в 2022 году».

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As тоже радуется, за день выпустив несколько текстов. Поиронизировать над парижанами тоже не забыли: «Капитан сборной Франции покидает Париж без жемчужины в короне соревнования, ради которого он был подписан в 2017 году за 180 миллионов Лиги чемпионов. Там Мбаппе сделал невозможное, но этого оказалось недостаточно, потому что футбол научил его, что это коллективный, а не индивидуальный вид спорта. Это было главной проблемой «ПСЖ» как проекта за семь лет его пребывания в столице Франции».

Меньше всех радуется прокаталонская sport.es журналисты издания лишь объяснили, почему «Барселона» не сможет подписать Мбаппе: «Килиан подпишет контракт с головокружительной зарплатой, став, возможно, самым высокооплачиваемым футболистом в мире с зарплатой, близкой к 30 миллионам евро за сезон. Это сумма, недоступная для «Барсы», которой необходимо постоянно сокращать фонд заработной платы».

Футболист "ПСЖ" Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Англия

Английские клубы некоторое время претендовали на Мбаппе зимой говорили о «Ливерпуле» и «Арсенале». Теперь, когда ясно, что Килиана не будет в АПЛ, местные издания потеряли к нему всякий интерес.

The Sun констатирует: «Похоже, что «Реал Мадрид» собирает новую эру «галактикос» на «Бернабеу», и Мбаппе присоединится к таким людям, как Винисиус, Джуд Беллингем, Родриго и Федерико Вальверде».

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 32 18 7 7 62-42 61
3
 Брест 33 16 10 7 50-34 58
4
 Лилль 32 15 10 7 48-31 55
5
 Ницца 32 15 9 8 37-25 54
6
 Ланс 32 14 7 11 42-34 49
7
 Лион 32 14 5 13 46-54 47
8
 Ренн 32 12 9 11 51-43 45
9
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
10
 Монпелье 32 10 11 11 41-44 41
11
 Реймс 32 11 8 13 39-46 41
12
 Тулуза 32 10 10 12 39-42 40
13
 Страсбур 32 9 9 14 35-47 36
14
 Нант 32 9 6 17 29-49 33
15
 Гавр 33 7 11 15 33-43 32
16
 Метц 32 8 5 19 34-54 29
17
 Лорьян 32 6 8 18 37-63 26
18
 Клермон Фут 32 5 10 17 26-54 25
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10.05 22:00
Брест – Реймс
 1 : 1
10.05 22:00
Ницца – Гавр
 1 : 0
12.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 - : -
12.05 22:00
Марсель – Лорьян
 - : -
12.05 22:00
Монпелье – Монако
 - : -
12.05 22:00
Нант – Лилль
 - : -
12.05 22:00
ПСЖ – Тулуза
 - : -
12.05 22:00
Ренн – Ланс
 - : -
12.05 22:00
Страсбур – Метц
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 17
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 22 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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