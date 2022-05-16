Мбаппе: «Скоро мы все узнаем. Мой выбор сделан»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе на церемонии награждения лучшим игрокам Лиги 1 рассказал, что он уже решил вопрос о своем будущем.

Ранее сообщалось, что 23-летний француз уже договорился о переходе в «Реал».

«Огромная честь и удовольствие быть здесь, поэтому я и приехал сюда. Победа в третий раз подряд невероятно, — цитирует Мбаппе RMC Sport. - Спасибо «ПСЖ», партнеры по команде, тренеру и всем тем, кто работал не на первом плане. Мы гордимся десятым титулом. В этом году, как никогда раньше, я почувствовал признание и восхищение.

Три года назад я совершил ошибку во время церемонии. Я хочу участвовать в церемонии, а не стремиться к славе. Скоро мы все узнаем. Мой выбор сделан".

Мбаппе в этом сезоне провел 34 матча в чемпионате Франции, в которых забил 25 голов и отдал 17 передач.