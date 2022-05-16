Форвард Луис Суарес попрощался с «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес попрощался с болельщиками мадридского клуба. Ранее 35-летний игрок сообщил о своем уходе.

«Очень благодарен каждому из болельщиков за привязанность, каждому из сотрудников «Атлетико» за преданность, которую они проявляли каждый день, и моей семье, которая сопровождала меня!» — написал Суарес в соцсетях.

Суарес выступает за «Атлетико» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне форвард забил 13 голов и отдал 3 результативных передачи в 43 матчах за команду.