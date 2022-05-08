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Сегодня, 14:28

«Реал» готов дать Мбаппе подписной бонус в размере 180 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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Стали известны подробности контракта, который «Реал» предлагает нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе, утверждает El Pais.

Испанский клуб предлагает 23-летнему французу контракт с зарплатой в 40 миллионов евро (после уплаты налогов). Также футболист можно получить подписной бонус в размере 180 миллионов евро.

Кроме того, испанский клуб готов отдавать Мбаппе 50 процентов от прибыли, которую получит за использование «имиджа футболиста в рекламных целях».

Ранее мать Мбаппе опровергла информацию о том, что ее сын продлил контракт с «ПСЖ» до 2024 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 35 мячей и отдал 23 результативные передачи в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

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1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Барселона 35 20 9 6 65-35 69
3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 35 17 7 11 57-40 58
6
 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Атлетик 35 13 13 9 41-34 52
8
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 35 10 14 11 45-49 44
11
 Сельта 35 11 10 14 41-38 43
12
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
13
 Эльче 35 10 9 16 37-48 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 34 8 12 14 31-37 36
16
 Кадис 35 7 14 14 33-47 35
17
 Гранада 35 7 13 15 43-59 34
18
 Мальорка 35 8 8 19 32-62 32
19
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 35 7 7 21 28-60 28
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Леванте – Р. Сосьедад
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 3 : 0
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7.05 22:00
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