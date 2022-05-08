«Реал» готов дать Мбаппе подписной бонус в размере 180 миллионов евро

Стали известны подробности контракта, который «Реал» предлагает нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе, утверждает El Pais.

Испанский клуб предлагает 23-летнему французу контракт с зарплатой в 40 миллионов евро (после уплаты налогов). Также футболист можно получить подписной бонус в размере 180 миллионов евро.

Кроме того, испанский клуб готов отдавать Мбаппе 50 процентов от прибыли, которую получит за использование «имиджа футболиста в рекламных целях».

Ранее мать Мбаппе опровергла информацию о том, что ее сын продлил контракт с «ПСЖ» до 2024 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 35 мячей и отдал 23 результативные передачи в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.